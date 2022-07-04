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Протаранивший скорую помощь омский мотоциклист впал в кому

Протаранивший скорую помощь омский мотоциклист впал в кому

Вчера, 16:13
Фото: 1MI
Первоначальная проверка выяснила, что мотоцикл не был зарегистрирован в ГИБДД.

Город55 уточнил состояние здоровья 23-летнего мотоциклиста, который в субботу, 2 июля, протаранил автомобиль скорой помощи. 

«Молодого человека доставили в БСМП с предварительным диагнозом: ушибы головного мозга, грудной клетки и бедра. Юноша находился в состоянии комы и был госпитализирован», — сообщил Городу55 источник в экстренных службах. 

Напомним, все произошло во дворе возле дома по улице Красный Путь, 143/5. По информации региональной Госавтоинспекции, молодой омич за рулем мотоцикла «Yamaha» влетел в стоящий автомобиль скорой медицинской помощи. 

Как выяснилось, прав у потенциального виновника этой аварии не было, и, кроме того, двухколесный транспорт не был зарегистрирован в ГИБДД. 

#Василий Попов#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#ДТП#ГИБДД#Авария#Мотоциклист
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