Протаранивший скорую помощь омский мотоциклист впал в кому

Город55 уточнил состояние здоровья 23-летнего мотоциклиста, который в субботу, 2 июля, протаранил автомобиль скорой помощи.
«Молодого человека доставили в БСМП с предварительным диагнозом: ушибы головного мозга, грудной клетки и бедра. Юноша находился в состоянии комы и был госпитализирован», — сообщил Городу55 источник в экстренных службах.
Напомним, все произошло во дворе возле дома по улице Красный Путь, 143/5. По информации региональной Госавтоинспекции, молодой омич за рулем мотоцикла «Yamaha» влетел в стоящий автомобиль скорой медицинской помощи.
Как выяснилось, прав у потенциального виновника этой аварии не было, и, кроме того, двухколесный транспорт не был зарегистрирован в ГИБДД.