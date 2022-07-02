ВОЗ предупредила о скором появлении оспы обезьян на территории России

Всемирная организация здравоохранения предупредила о возможности ввоза в Россию вируса оспы обезьян. Как сообщают «Новые Известия», риск ввоза считается высоким в связи с возникшей вспышкой заболеваемости в нескольких странах.
Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович сообщила, что вирус вдобавок ко всему стремительно мутирует, в некоторых случаях клиническая картина выглядит нетипично. Потому врачам может быть сложно распознать инфекцию на ранних стадиях, что тоже повлияет на скорость и географию его распространения.
Ко 2 июля опасный вирус выявлен уже в 51 стране мира. В общей сложности обезьяньей оспой заразились уже свыше 5.1 тыс. человек.