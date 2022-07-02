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ВОЗ предупредила о скором появлении оспы обезьян на территории России

ВОЗ предупредила о скором появлении оспы обезьян на территории России

Вчера, 16:52
Фото: 1MI
Риск завоза инфекции достиг пика.

Всемирная организация здравоохранения предупредила о возможности ввоза в Россию вируса оспы обезьян. Как сообщают «Новые Известия», риск ввоза считается высоким в связи с возникшей вспышкой заболеваемости в нескольких странах.

Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович сообщила, что вирус вдобавок ко всему стремительно мутирует, в некоторых случаях клиническая картина выглядит нетипично. Потому врачам может быть сложно распознать инфекцию на ранних стадиях, что тоже повлияет на скорость и географию его распространения.

Ко 2 июля опасный вирус выявлен уже в 51 стране мира. В общей сложности обезьяньей оспой заразились уже свыше 5.1 тыс. человек.

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омск#Омская область#Болезнь#Оспа#Оспа обезьян
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