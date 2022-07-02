ВОЗ предупредила о скором появлении оспы обезьян на территории России

Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович сообщила, что вирус вдобавок ко всему стремительно мутирует, в некоторых случаях клиническая картина выглядит нетипично. Потому врачам может быть сложно распознать инфекцию на ранних стадиях, что тоже повлияет на скорость и географию его распространения.