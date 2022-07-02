Опасный сезон. В Омскую область завезли почти тонну абрикосов со страшным насекомым

В конце июня в Омскую область привезли партию абрикосов из Узбекистана. Фрукты оказались с сюрпризом: во время лабораторных исследований в них нашли Восточную плодожорку.
Груз весом почти 800 килограммов не стали арестовывать и уничтожать, но из оборота его временно пришлось изъять. После всех лабораторных исследований фрукты отправили на фумигацию. После этого, судя по всему, фрукты вернут на рынки и прилавки магазинов.
В пресс-службе регионального Россельхознадзора отметили, что Восточная плодожорка - достаточно опасное насекомое, способное уничтожить плоды и побеги других фруктов.