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Опасный сезон. В Омскую область завезли почти тонну абрикосов со страшным насекомым

Опасный сезон. В Омскую область завезли почти тонну абрикосов со страшным насекомым

Сегодня, 09:59

В Омскую область завезли 800 кило зараженных абрикосов

Партию не стали уничтожать.

В конце июня в Омскую область привезли партию абрикосов из Узбекистана. Фрукты оказались с сюрпризом: во время лабораторных исследований в них нашли Восточную плодожорку. 

Груз весом почти 800 килограммов не стали арестовывать и уничтожать, но из оборота его временно пришлось изъять. После всех лабораторных исследований фрукты отправили на фумигацию. После этого, судя по всему, фрукты вернут на рынки и прилавки магазинов. 

В пресс-службе регионального Россельхознадзора отметили, что Восточная плодожорка - достаточно опасное насекомое, способное уничтожить плоды и побеги других фруктов. 

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Омск#Насекомые#Фрукты#Груз#Граница#Продукты#Плодожорка
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