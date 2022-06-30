Про купальник можно забыть. Первые дни июля принесут в Омск депрессивную погоду

В первую июльскую субботу, 3 числа, погода существенно не изменится. Температура по-прежнему будет держаться на отметке около +20 градусов, дожди с грозами будут кружить над регионом, и есть шанс, что при смене ветра зайдут и в Омскую область. Ветер же в этот день будет слабым.