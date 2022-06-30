Про купальник можно забыть. Первые дни июля принесут в Омск депрессивную погоду

Начало второго летнего месяца в Омской области будет больше похоже на середину осени: температура не поднимется выше +20 градусов, будут идти дожди, а местами будет дуть сильнейший ветер. Именно такую погоду обещают на 1 июля. Больше всего дождей пройдет по северо-востоку региона.
В субботу, 2 июля, погода постепенно будет больше походить на летнюю, но ждать 30-градусной жары не придется. Весь день будет около +15...+20 градусов, местами пройдут легкие дожди, а ветер будет дуть со скоростью около 5 м/с.
В первую июльскую субботу, 3 числа, погода существенно не изменится. Температура по-прежнему будет держаться на отметке около +20 градусов, дожди с грозами будут кружить над регионом, и есть шанс, что при смене ветра зайдут и в Омскую область. Ветер же в этот день будет слабым.
*прогноз погоды актуален на момент публикации.