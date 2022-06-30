Город55
ГлавноеВсе новости
Про купальник можно забыть. Первые дни июля принесут в Омск депрессивную погоду

Про купальник можно забыть. Первые дни июля принесут в Омск депрессивную погоду

Вчера, 16:45
Фото: 1MI

Начало июля в Омской области будет аномально холодным

Данные портала Ventusky.com*.

Начало второго летнего месяца в Омской области будет больше похоже на середину осени: температура не поднимется выше +20 градусов, будут идти дожди, а местами будет дуть сильнейший ветер. Именно такую погоду обещают на 1 июля. Больше всего дождей пройдет по северо-востоку региона.

www.ventusky.com

В субботу, 2 июля, погода постепенно будет больше походить на летнюю, но ждать 30-градусной жары не придется. Весь день будет около +15...+20 градусов, местами пройдут легкие дожди, а ветер будет дуть со скоростью около 5 м/с.

www.ventusky.com

В первую июльскую субботу, 3 числа, погода существенно не изменится. Температура по-прежнему будет держаться на отметке около +20 градусов, дожди с грозами будут кружить над регионом, и есть шанс, что при смене ветра зайдут и в Омскую область. Ветер же в этот день будет слабым.

*прогноз погоды актуален на момент публикации.

www.ventusky.com
#Новости#Омская область#Омск#Погода#Дождь#Похолодание#Потепление#Июль#Погода в июле#Ольга Акамова
Подпишитесь
Курам на смех. Мучения омичей из-за пожара на пометохранилище оценили в 80 тысяч
Вчера, 12:05
В Омск с инспекцией приедет вице-премьер Виктория Абрамченко
Чиновница курирует регионы Сибири, пострадавшие после пожаров.
Вчера, 11:30
В Омске отменят два популярных автобусных маршрута
Вчера, 11:03
Обвиняемого во взятках омского экс-замминистра Сычева выпустили из СИЗО
Вчера, 11:44
Суммы растут. В Омской области средняя зарплата достигла 45.5 тыс рублей
Вчера, 15:58
Сговорились. УФАС уличил в нарушениях две омские фирмы
«Стройсервис» и «СибРос» действовали по сговору на торгах по ремонту дорог, заявили антимонопольщики.
Вчера, 12:24