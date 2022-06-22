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Еще одно ЧП. В Омске рабочий стройки разбился, пролетев 9 этажей

Еще одно ЧП. В Омске рабочий стройки разбился, пролетев 9 этажей

22 июня, 14:40
Фото: 1MI

В Омске рабочий стройки разбился, пролетев 9 этажей

Он умер в больнице от полученных травм.

В Омске произошло еще одно ЧП с работником организации.

Как сообщает Следственный комитет, 46-летний рабочий стройки сорвался вниз с высоты 15 этажа. Мужчина пролетел 9 этажей и упал на 6-м. Его доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти пострадавшего — от полученных травм он умер.

В связи с происшествием заведено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда.

Напомним, накануне в селе Сухое Горьковского района обрушились бетонные перекрытия. Под завалами оказались три человека. Сейчас они все находятся в больнице.

#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#Стройка#Уголовное дело#Следственный комитет#ЧП
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