Еще одно ЧП. В Омске рабочий стройки разбился, пролетев 9 этажей

В Омске произошло еще одно ЧП с работником организации.
Как сообщает Следственный комитет, 46-летний рабочий стройки сорвался вниз с высоты 15 этажа. Мужчина пролетел 9 этажей и упал на 6-м. Его доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти пострадавшего — от полученных травм он умер.
В связи с происшествием заведено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда.
Напомним, накануне в селе Сухое Горьковского района обрушились бетонные перекрытия. Под завалами оказались три человека. Сейчас они все находятся в больнице.