Еще одно ЧП. В Омске рабочий стройки разбился, пролетев 9 этажей

Как сообщает Следственный комитет, 46-летний рабочий стройки сорвался вниз с высоты 15 этажа. Мужчина пролетел 9 этажей и упал на 6-м. Его доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти пострадавшего — от полученных травм он умер.