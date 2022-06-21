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В Омской области на трех рабочих сельхозпредприятия рухнули бетонные плиты

В Омской области на трех рабочих сельхозпредприятия рухнули бетонные плиты

21 июня, 15:35
Фото: 1MI
Все пострадавшие получили серьезные травмы.

Как стало известно Городу55, в Омской области под бетонными завалами оказались трое рабочих агропромышленного предприятия. ЧП произошло в селе Сухое Горьковского района.

Утором трое разнорабочих предприятия разбирали бокс-гараж для техники. При разборе стен и кровли на одного из них упали бетонные перекрытия. Очевидцы хотели прийти на помощь пострадавшему напарнику, однако буквально через несколько мгновений обрушение продолжилось и они тоже оказались под завалами.

«Серьезные травмы, сами понимаете. У всех открытые и закрытые переломы, сотрясения», — сообщил источник.

Всех троих пострадавших во время обрушения госпитализировали в больницы Омска.

#Любовь Фёдорова#Новости#Омская область#ЧП#Обрушение#Пострадавшие#МЧС#Травмы#Травма на производстве
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