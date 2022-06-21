В Омской области на трех рабочих сельхозпредприятия рухнули бетонные плиты

Как стало известно Городу55, в Омской области под бетонными завалами оказались трое рабочих агропромышленного предприятия. ЧП произошло в селе Сухое Горьковского района.
Утором трое разнорабочих предприятия разбирали бокс-гараж для техники. При разборе стен и кровли на одного из них упали бетонные перекрытия. Очевидцы хотели прийти на помощь пострадавшему напарнику, однако буквально через несколько мгновений обрушение продолжилось и они тоже оказались под завалами.
«Серьезные травмы, сами понимаете. У всех открытые и закрытые переломы, сотрясения», — сообщил источник.
Всех троих пострадавших во время обрушения госпитализировали в больницы Омска.