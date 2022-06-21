В Омской области на трех рабочих сельхозпредприятия рухнули бетонные плиты

Утором трое разнорабочих предприятия разбирали бокс-гараж для техники. При разборе стен и кровли на одного из них упали бетонные перекрытия. Очевидцы хотели прийти на помощь пострадавшему напарнику, однако буквально через несколько мгновений обрушение продолжилось и они тоже оказались под завалами.