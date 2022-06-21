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В Омской области зарегистрировали первый случай заражения туляремией

В Омской области зарегистрировали первый случай заражения туляремией

21 июня, 12:10
Фото: 1MI
Эпидситуация ухудшилась.

В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Омской области объявили о первом случае заражения туляремией в 2022 году. В каком именно районе нашли зараженного и как в его организм попала инфекция, не сообщается.

Отмечается, что Омская область считается неблагоприятным регионом по заболеваемости этой инфекцией. Это обусловлено особенностями климата, из-за чего риск заражения туляремией сохраняется ежегодно. Всплеск заболеваемости фиксировался в 2016-2018 годах, за это время болезнь обнаружили у 62 жителей 19 районов области. 

Источником туляремии считаются животные, человек может заразиться несколькими путями: через укус комаров или клещей, после употребления зараженного мяса или воды, через прикосновение к зараженному животному и при вдыхании возбудителя. От человека к человеку болезнь не передается. 

После заражения туляремией резко поднимается температура тела, появляется озноб, головная боль, потеря аппетита, боли в мышцах и спине. Инфекция поражает лимфоузлы, также на теле появляются язвы. Туляремия считается опасной инфекцией наряду с чумой, холерой, сибирской язвой. 

#Ольга Акамова#Общество#Омская область#Болезнь#Инфекция#Туляремия
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