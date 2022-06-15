Ни горячей, ни холодной. В Омске на два дня отключат воду в двух районах

В это время под отключение воды попадут жилые дома на ул. Красный путь, 101, 70, 89; жилые дома и административные здания на ул. 1-я Береговая, 3, 5, 5а, 14а, 16, 16б, 30 и ул. Госпитальная, 24. Также воды не будет на водоразборных колонках на перекрестке улиц 1-я Береговая и Октябрьская, в районе дома №32 на улице 1-я Береговая и в тупике по улице 1-я Береговая, 14.