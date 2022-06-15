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Ни горячей, ни холодной. В Омске на два дня отключат воду в двух районах

Ни горячей, ни холодной. В Омске на два дня отключат воду в двух районах

15 июня, 16:38
Фото: 1MI

Омичей предупредили об отключении холодной воды вслед за горячей

Во время отключения будет идти ремонт.

Как сообщили в пресс-службе "Росводоканал - Омск", отключение холодной воды запланировано на ближайшие два дня. Интересно, что с сегодняшнего дня в Омске горячее водоснабжение отключили более чем в тысяче домов. 

В четверг, 16 июня, холодную воду отключат в районе ул. Красный путь, 68 с 10:00 до 22:00 часов, а также на ул. 1-я Береговая с 11.00 до 19.00 часов.

В это время под отключение воды попадут жилые дома на ул. Красный путь, 101, 70, 89; жилые дома и административные здания на ул. 1-я Береговая, 3, 5, 5а, 14а, 16, 16б, 30 и  ул. Госпитальная, 24. Также воды не будет на водоразборных колонках на перекрестке улиц 1-я Береговая и Октябрьская, в районе дома №32 на улице 1-я Береговая и в тупике по улице 1-я Береговая, 14. 

На следующий день, 17 июня, ремонт водопровода запланирован на ул. Круговая, 30 с 10:00 до 24:00 часов. В это время холодной воды не будет по следующим адресам:

Жилые дома с административными помещениями:

  • ул. 22-го Апреля, 48, 50, 52, 54а, 56/1;
  • ул. Мамина Сибиряка, 15;
  • ул. 50 лет Октября, 118а.

Частный сектор по адресам:

  • ул. Круговой;
  • ул. Телевизионная;
  • 1-й – 2-й Телевизионный переулок;
  • 1-й – 4-й Круговой переулок.

В компании уточняют, что в это время на водопроводе будут идти ремонтные работы. 

#Город#Новости#Омск#Вода#Отключение воды#Холодная вода#Ремонт вопропровода#Водопровод#Ольга Акамова
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