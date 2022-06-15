Ни горячей, ни холодной. В Омске на два дня отключат воду в двух районах

Как сообщили в пресс-службе "Росводоканал - Омск", отключение холодной воды запланировано на ближайшие два дня. Интересно, что с сегодняшнего дня в Омске горячее водоснабжение отключили более чем в тысяче домов.
В четверг, 16 июня, холодную воду отключат в районе ул. Красный путь, 68 с 10:00 до 22:00 часов, а также на ул. 1-я Береговая с 11.00 до 19.00 часов.
В это время под отключение воды попадут жилые дома на ул. Красный путь, 101, 70, 89; жилые дома и административные здания на ул. 1-я Береговая, 3, 5, 5а, 14а, 16, 16б, 30 и ул. Госпитальная, 24. Также воды не будет на водоразборных колонках на перекрестке улиц 1-я Береговая и Октябрьская, в районе дома №32 на улице 1-я Береговая и в тупике по улице 1-я Береговая, 14.
На следующий день, 17 июня, ремонт водопровода запланирован на ул. Круговая, 30 с 10:00 до 24:00 часов. В это время холодной воды не будет по следующим адресам:
Жилые дома с административными помещениями:
Частный сектор по адресам:
В компании уточняют, что в это время на водопроводе будут идти ремонтные работы.