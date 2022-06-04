Новый глава омского ДОСААФ рассказал о судьбе картинга

Владимир Флегентов стал исполняющим обязанности директора регионального отделения ДОСААФ в Омской области 22 апреля. На этом посту он сменил Леонида Болдырева.
Пока Владимир Ильич, ранее руководивший аэроклубом, только знакомится с вверенным ему хозяйством — достаточно проблемным, как выяснилось. В интервью Городу55 он рассказал, каким видит будущее организации и как намерен выводить ее из глубокого кризиса.
В частности речь шла о картинге. К сожалению, там дела обстоят не так радужно. Территорию, попавшую в частные руки, уже не вернуть. Ранее Болдырев заверял, что рядом построят новый картинг — якобы уже в 2022 году. Это осталось лишь фантазией.
«По картингу ничего сказать не могу, потому что не владею ситуацией, — пояснил Владимир Флегентов. — Где сейчас занимаются дети, я не знаю. В ближайшее время мы будем проводить собрание федераций различных видов спорта, где будем обсуждать наши совместные действия по возрождению кружков и секций в ДОСААФе. Буквально вчера был на водно-моторной станции. И, честно говоря, мне не понравилась та картина, которую я увидел. Думаю, станцию получится сохранить. Надо работать. Здание и склад требуют ремонта. Надо полностью менять кровлю, которая сильно протекает. По нынешним ценам это обойдется не меньше чем в 200 тысяч. Работы будут проводиться реготделением — никем другим. Есть вопросы и по содержанию помещений».
Полное интервью с новым директором омского ДОСААФ можно прочитать здесь.