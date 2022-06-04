Новый глава омского ДОСААФ рассказал о судьбе картинга

«По картингу ничего сказать не могу, потому что не владею ситуацией, — пояснил Владимир Флегентов. — Где сейчас занимаются дети, я не знаю. В ближайшее время мы будем проводить собрание федераций различных видов спорта, где будем обсуждать наши совместные действия по возрождению кружков и секций в ДОСААФе. Буквально вчера был на водно-моторной станции. И, честно говоря, мне не понравилась та картина, которую я увидел. Думаю, станцию получится сохранить. Надо работать. Здание и склад требуют ремонта. Надо полностью менять кровлю, которая сильно протекает. По нынешним ценам это обойдется не меньше чем в 200 тысяч. Работы будут проводиться реготделением — никем другим. Есть вопросы и по содержанию помещений».