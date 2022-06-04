Глава омского ДОСААФ Флегентов: «От аварийных помещений придется избавляться»

«У многих большие задолженности. Например, в Таврическом районе задолженность составляет 1,5 млн рублей, — сказал Владимир Флегентов. — При этом у нас много муниципальных районов, где раньше были местные отделения, но сейчас их там нет. Остались только принадлежащие нам здания и сооружения. За их состоянием никто не следит. Более того, от них убыток, потому что мы платим налоги на имущество. Проблема? Да. Сейчас составляю график поездок по районам области с целью ознакомления с состоянием дел в местных отделениях, планирую встречи с главами администраций. С аварийными зданиями надо „прощаться“ — решать вопрос об их сносе и списании с учета. Некоторые, возможно, удастся сохранить. В Исилькуле, например, хорошее здание есть, а организации нет. Сейчас вроде бы появились люди, которые хотят возродить местное отделение. Думаю, с нашей помощью у них получится. От убыточных отделений имеет смысл избавляться. Но есть организации, которые не только не убыточные, но еще и с доходом работают. И что я заметил: руководители-женщины в районах — более ответственные, чем мужчины. Например, отделения в Москаленках, Черлаке хорошо работают и в общем-то не убыточные. Очень многое зависит от руководителя».