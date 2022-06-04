В омском ДОСААФе будут производить квадрокоптеры

«Я не собираюсь оценивать ошибки предшественника. Состояние каким было в 2018 и 2020 году, примерно таким и осталось, — сказал Владимир Флегентов. - Здесь 26 организаций, многие из них убыточные. Более того, добавились подразделения, где убытки только увеличились. Много зданий и сооружений, которые не эксплуатируются, но за них надо платить налоги. За ними числятся большие долги, пени и штрафы, которые тоже надо платить. Они накапливаются, идет неустойка, суммы добавляются. Надеемся решить этот вопрос. По поводу картинга и создания автомотостадиона, могу сказать одно: сказка не стала былью. Что касается морской школы, то мы работаем с потенциальными арендаторами, которые готовы провести в здании ремонтно-восстановительные работы. В целом же, на мой взгляд, ДОСААФ является больше общественной организацией, чем государственной, но почему-то в омском отделении нет практики подачи заявок на различные конкурсы для получения субсидий на социальные и иные проекты. У меня опыт подготовки и реализации таких проектов и их реализации имеется, поэтому будем стремиться внедрить их в практику регионального отделения ДОСААФ».