Бывший вице-спикер Омского горсовета объяснил поражение в праймериз новой должностью

Вероятно, предложение о новой должности поступило очень неожиданно и для самого Тетянникова. Ведь еще 20 мая, согласно странице отказного кандидата во «ВКонтакте», он встречался с жителями и обсуждал их проблемы. А спустя неделю появилась сообщение о том, что участие в праймериз носит «тестовый характер».