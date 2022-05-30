Бывший вице-спикер Омского горсовета объяснил поражение в праймериз новой должностью

Некогда вице-спикер Омского горсовета Юрий Тетянников на своей странице во «ВКонтакте» в минувшую субботу объявил, что решил уйти из администрации Советского округа. Там он до недавнего времени работал заместителем главы.
«Принял для себя важное решение поменять направление своей работы, контракт с мэром города расторгнут по моей инициативе. Хочу поработать там, куда очень настойчиво приглашают и где смогу принести максимальную пользу», — сообщил Тетянников.
Юрий Тетянников в разговоре с Городом55 сообщил, что переходит на работу в администрацию Омского района. Сегодня, 30 мая, его последний рабочий день в администрации Советского округа города, в администрации Омского района он займет пост заместителя главы района Геннадия Долматова.
Тетянников объяснил новой должностью свое поражение в праймериз:
«Предложение поступило ранее, оно для меня важно и интересно. Должность замглавы администрации не совместима с работой депутата горсовета, поэтому на выборы идти я не планировал. Но уже не мог снять свою кандидатуру с праймериз — нет такой процедуры. Этим и объясняется второе место», — сообщил чиновник в беседе с Городом55.
Вероятно, предложение о новой должности поступило очень неожиданно и для самого Тетянникова. Ведь еще 20 мая, согласно странице отказного кандидата во «ВКонтакте», он встречался с жителями и обсуждал их проблемы. А спустя неделю появилась сообщение о том, что участие в праймериз носит «тестовый характер».