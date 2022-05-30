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Бывший вице-спикер Омского горсовета объяснил поражение в праймериз новой должностью

Бывший вице-спикер Омского горсовета объяснил поражение в праймериз новой должностью

30 мая, 11:50
Фото: 1MI

Юрий Тетянников объявил о переходе в администрацию Омского района

Он объявил об уходе в соцсетях.

Некогда вице-спикер Омского горсовета Юрий Тетянников на своей странице во «ВКонтакте» в минувшую субботу объявил, что решил уйти из администрации Советского округа. Там он до недавнего времени работал заместителем главы.

«Принял для себя важное решение поменять направление своей работы, контракт с мэром города расторгнут по моей инициативе. Хочу поработать там, куда очень настойчиво приглашают и где смогу принести максимальную пользу», — сообщил Тетянников.

Юрий Тетянников в разговоре с Городом55 сообщил, что переходит на работу в администрацию Омского района. Сегодня, 30 мая, его последний рабочий день в администрации Советского округа города, в администрации Омского района он займет пост заместителя главы района Геннадия Долматова.

Тетянников объяснил новой должностью свое поражение в праймериз:

«Предложение поступило ранее, оно для меня важно и интересно. Должность замглавы администрации не совместима с работой депутата горсовета, поэтому на выборы идти я не планировал. Но уже не мог снять свою кандидатуру с праймериз — нет такой процедуры. Этим и объясняется второе место», — сообщил чиновник в беседе с Городом55.

Вероятно, предложение о новой должности поступило очень неожиданно и для самого Тетянникова. Ведь еще 20 мая, согласно странице отказного кандидата во «ВКонтакте», он встречался с жителями и обсуждал их проблемы. А спустя неделю появилась сообщение о том, что участие в праймериз носит «тестовый характер».

#Политика#Новости#Омск#Юрий Тетянников#Администрация#Отставка#Назначение#Ольга Акамова
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