Пожары охватили еще одно омское село. Жители пишут, что не дождались спасателей

В ГУ МЧС по Омской области Городу55 сообщили, что спасатели все же выехали в Барсуковку и сейчас работают на ликвидации пожара. Однако насколько оперативно прибыли расчеты и в каком составе, в ведомстве не уточнили. Омское МЧС сегодня работает в авральном режиме, с утра спасатели выехали уже на 200 с лишним пожаров.