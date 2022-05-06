Пожары охватили еще одно омское село. Жители пишут, что не дождались спасателей

На фоне крупных пожаров в Омской области загорелась еще одна деревня — Барсуковка в Любинском районе. Как рассказали очевидцы в паблике «Инцидент Омск», сгорела «большая часть домов, скотины, лесов и полей».
В данный момент жители пытаются спасти оставшиеся дома на последней улице.
Жители утверждают, что пожарные так и не приехали (по крайней мере, на момент написания поста). По их словам, человеческих жертв нет, однако люди остались без имущества и крова над головой.
В ГУ МЧС по Омской области Городу55 сообщили, что спасатели все же выехали в Барсуковку и сейчас работают на ликвидации пожара. Однако насколько оперативно прибыли расчеты и в каком составе, в ведомстве не уточнили. Омское МЧС сегодня работает в авральном режиме, с утра спасатели выехали уже на 200 с лишним пожаров.
Напомним, из-за штормового ветра в огне оказался весь регион. Самые крупные пожары случились в Называевске, где выгорело более 50 строений, и в Новоалександровке — там горело более 20 зданий, один человек погиб. На территории региона введен режим чрезвычайной ситуации.