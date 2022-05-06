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Пожары охватили еще одно омское село. Жители пишут, что не дождались спасателей

Пожары охватили еще одно омское село. Жители пишут, что не дождались спасателей

6 мая, 20:45
Фото: Скриншот паблика "Инцидент Омск"

Деревня Барсуковка в Омской области выгорела в результате пожара

По словам жителей, сгорела большая часть домов и домашние животные.

На фоне крупных пожаров в Омской области загорелась еще одна деревня — Барсуковка в Любинском районе. Как рассказали очевидцы в паблике «Инцидент Омск», сгорела «большая часть домов, скотины, лесов и полей».

В данный момент жители пытаются спасти оставшиеся дома на последней улице.

Жители утверждают, что пожарные так и не приехали (по крайней мере, на момент написания поста). По их словам, человеческих жертв нет, однако люди остались без имущества и крова над головой.

В ГУ МЧС по Омской области Городу55 сообщили, что спасатели все же выехали в Барсуковку и сейчас работают на ликвидации пожара. Однако насколько оперативно прибыли расчеты и в каком составе, в ведомстве не уточнили. Омское МЧС сегодня работает в авральном режиме,  с утра спасатели выехали уже на 200 с лишним пожаров.

Напомним, из-за штормового ветра в огне оказался весь регион. Самые крупные пожары случились в Называевске, где выгорело более 50 строений, и в Новоалександровке — там горело более 20 зданий, один человек погиб. На территории региона введен режим чрезвычайной ситуации.

#Новости#Пожары#ГУ МЧС по Омской области#Буря и пожары в Омске#Екатерина Чаплинская#Вероника Жукова
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