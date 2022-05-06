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В завалах при пожаре в омской Новоалександровке найден погибший

В завалах при пожаре в омской Новоалександровке найден погибший

6 мая, 19:36
Стало известно о первом погибшем в результате чрезвычайной ситуации с пожарами в Омской области.

По данным Города55, в поселке Новоалександровка под Омском при разборе завалов одного из сгоревших домов обнаружен труп мужчины около 50 лет. Корреспондент нашего издания стал очевидцем этого события.

В следственных органах подтвердили смерть мужчины. О других жертвах не сообщается.

Напомним, крупный пожар в Новоалександровке охватил уже более 20 строений. На место выехал мэр Омска Сергей Шелест, на ЧП также работают следователи и прокурор Советского округа. Создан оперативный штаб по ликвидации последствий ЧП.

В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за многочисленных пожаров, которые возникли на фоне штормового ветра в 20 м/с и выше. В Называевске, по официальным данным, огнем охвачено 29 строений, редактор местной газеты «Искра» говорит о минимум 90 горящих постройках. Всего по области зафиксировано более 130 пожаров.

#Буря и пожары в Омске#Новости#Пожары#Вероника Жукова#Видео
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