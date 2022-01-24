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Posted 24 января 2022, 16:08

Published 24 января 2022, 16:08

Modified Сегодня, 08:57

Updated Сегодня, 08:57

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Выкололи глаза. Шокирующие подробности убийства 10-летней омички и ее родителей

24 января 2022, 16:08
Фото: СУ СКР по Омской области
Буквально несколько часов назад в Куйбышевском районном суде города Омска были арестованы подозреваемые в тройном убийстве в селе Юрьевка Павлоградского района. Городу55 стали известны некоторые шокирующие детали этой расправы.

«То, что увидели в доме, шокировало даже бывалых оперативников. У маленькой 10-летней девочки, которая страдала тяжелым заболеванием и была ограничена в передвижениях, было перерезано горло и отсутствовали глаза», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

По мнению нашего собеседника, либо 17-летний подозреваемый Александр С. хаотично наносил удары без разбора, либо намерено выколол глаза ребенку.

«Кода старшая дочь погибших постучалась к соседям, в дом, где все и произошло, отправились трое мужчин, среди которых был бывший участковый. Они вооружились вилами, топором и битой. Когда они вошли, то просто обомлели. По словам экс-полицейского, за свою карьеру он видел всякое, но такую бойню впервые», — поясняет источник.

Всего же, по данным следствия, на телах погибших эксперты насчитали около 50 ножевых ранений.

Напомним, тела 38-летнего Олега Б., его 36-летней супруги Александры И. и ее 10-летней дочери инвалида были найдены 22 января.

По первоначальной версии, расправы избежали только 14-летняя дочь убитой Анна И. и ее 6-летний брат. Якобы дети вылезли через окно и постучались к соседям. Там девочка заявила, что в дом ворвался неизвестный. Позже с ее слов был составлен фоторобот некого мужчины с бородой.

К вечеру следующего дня выяснилось, что этим самым неизвестным был 17-летний парень Анны, а само убийство вместе с ним спланировала школьница.

По версии следствия, в два часа ночи она открыла заднюю дверь дома, через которую и вошел Александр С. Он прошел в комнату к спящим родителям и набросился на них со штык-ножом для забоя животных. О том, что происходило далее, юноша рассказал на первых допросах. Эти жуткие подробности Город55 обнародовал ранее.

По ходатайству следователя СКР по Омской области, вечером в понедельник, 24 января, суд отправил подростков в СИЗО на 2 месяца.

#Новости#Криминал#Дети#Суд#Омск#Убийство#Происшествия#Эксклюзивы
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