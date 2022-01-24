Выкололи глаза. Шокирующие подробности убийства 10-летней омички и ее родителей

По версии следствия, в два часа ночи она открыла заднюю дверь дома, через которую и вошел Александр С. Он прошел в комнату к спящим родителям и набросился на них со штык-ножом для забоя животных. О том, что происходило далее, юноша рассказал на первых допросах. Эти жуткие подробности Город55 обнародовал ранее.