К Российско-казахстанскому форуму в Омске отремонтировали только 75 домов из 169

Posted 13 ноября 2019, 10:41
Published 13 ноября 2019, 10:41
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
На ремонт 169 домов и крыш вдоль «гостевого маршрута» Омску было выделено 1.1 млрд рублей. По информации издания, на десяти домах работы все еще не начались, остальные 159 находятся в разной степени готовности. Полностью, на сегодняшний день, работы завершены на 75 объектах, еще на 40 работы уже заканчиваются: строители завершают окраску, убирают следы от строительных лесов и выравнивают откосы, пишет издание.
Остальные несколько домов, по данным мэрии, находятся «в средней стадии готовности». Также сообщается, что на пяти домах вместо фасадов отремонтировали крыши — это связано с нехваткой времени у подрядчика.
Несмотря на затянутые сроки, в мэрии заявили, что на 100 домах была полностью отремонтирована лицевая сторона домов, и к началу Форума на этих объектах не было строительных лесов. Замечаний пока в мэрию не поступило, но замдиректора департамента городского хозяйства Николай Машков отметил, что пока нельзя утверждать, что недостатки не появятся в следующем году. Для этого был заключен контракт с компанией, контролирующей выполнение ремонта, пояснил Машков.
Напомним, ремонт фасадов начался летом 2019 года и должен был завершиться к 1 сентября, однако только единицы подрядчиков успели сделать работу в срок. Затем сроки сдвинули еще на месяц якобы из-за проблем строительных компаний с оплатой труда рабочим и закупкой материалов. Позже окончательным сроком назвали 1 ноября, но и к этому времени полностью готовыми оказались 30 домов.
Рранее Город55 освещал тему ремонта фасадов глазами строителей. Почитать, как к ремонту относятся сами рабочие и как объясняют возникающие проблемы бригадиры, можно здесь.