К Российско-казахстанскому форуму в Омске отремонтировали только 75 домов из 169

Несмотря на затянутые сроки, в мэрии заявили, что на 100 домах была полностью отремонтирована лицевая сторона домов, и к началу Форума на этих объектах не было строительных лесов. Замечаний пока в мэрию не поступило, но замдиректора департамента городского хозяйства Николай Машков отметил, что пока нельзя утверждать, что недостатки не появятся в следующем году. Для этого был заключен контракт с компанией, контролирующей выполнение ремонта, пояснил Машков.