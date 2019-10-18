Чего Омску ждать от фенола? Химический ликбез в карточках

Posted 18 октября 2019,, 04:34
Published 18 октября 2019,, 04:34
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Фенол, известный также как карболовая кислота, относится ко второму классу опасности. Он токсичен, является сильным ирритантом, то есть вызывает раздражительные реакции при попадании даже незначительного количества на слизистые оболочки, кожу и дыхательные пути. Ирританты применяются, например, в аэрозольных баллончиках для слезоточивого эффекта и другом гражданском оружии самообороны. При вдыхании фенол вызывает нарушение функций нервной системы. Попадая на кожу, вещество быстро всасывается, вызывая химические ожоги, и начинает воздействовать на ткани головного мозга. При небольших дозах у человека могут наблюдаться кашель, чихание, головная боль, головокружение, тошнота, упадок сил. При тяжелом отравлении может произойти паралич дыхательного центра.
По данным «Гринпис», постоянное вдыхание фенола ослабляет иммунитет и является фактором роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. При этом от вредного влияния вещества на здоровье должны уберегать предельно допустимые концентрации (ПДК) — действующие в России санитарно-гигиенические нормативы. Предполагается, что в рамках ПДК риска для здоровья нет.
«Как известно, все яд — вопрос в дозе. Конечно, если фенол попадает в воду, в воздух, это опасно. Но [степень опасности] зависит от объема выбросов. Дело не в самом производстве, а в том, насколько будет соблюдаться технология», — сказал Городу55 завкафедрой органической химии ОмГУ и заведующий лабораторией новых органических материалов ОмГТУ Александр Фисюк.
Это не доказано. Фенол не относится к канцерогенам (веществам, способствующим возникновению злокачественных опухолей), однако у него есть коканцерогенный эффект. То есть он может усиливать действие канцерогенов и при смешивании с другими веществами образовывать опасные органические соединения. При комплексном воздействии это может увеличивать в том числе онкологические риски, хотя просчитать непосредственный эффект фенола в общей массе загрязняющих веществ практически невозможно.
Врач-онкоиммунолог, руководитель омского отделения Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» Игорь Богдашин говорит, что роль экологии в развитии онкологических заболеваний несколько преувеличена. По его словам, на заболеваемость раком гораздо больше влияют канцерогены, содержащиеся в еде, чем рассеянные в воздухе вещества от промышленных выбросов.
То, что предельно допустимые концентрации ряда веществ, в том числе фенола, в последние годы существенно увеличились, обнаружила общественная организация «Гринпис».
«Роспотребнадзор в 1999–2018 годах ослаблял нормативы по загрязнению воздуха вредными веществами: например, для диоксида азота, фенола и формальдегида значения ПДК были увеличены в 1,4-3,3 раза, а для метилмеркаптана — в 667 раз», — сообщают в экологической организации.
В феврале 2019 года «Гринпис» раскритиковала действия Росприроднадзора, указав, что он никак не обосновал столь значительное «смягчение» ПДК. В ответе ведомство сослалось на «комплексные токсиколого-гигиенические и эпидемиологические исследования, а также анализ международного опыта исследовательскими организациями Роспотребнадзора», однако в открытом доступе этих материалов нет. В «Гринпис» полагают, что корректировка нормативов ведет к улучшению статистики по экологической ситуации в России без реальных изменений.
«На мой взгляд, это очень странно. [Определять нормативы ПДК] функция Росприроднадзора, и почему-то он решил, что фенол не настолько вредный. Но я как эколог думаю, что вряд ли он стал полезнее. Но какая-то мотивировка у разработчиков новой ПДК была. Возможно, изучались международные нормы, и наши российские оказались более жесткими. Может быть (я не утверждаю), что ссылались как раз на международные стандарты», — считает омский эколог Сергей Костарев.
Отметим, согласно действующему гигиеническому нормативу (ГН 2.1.6.3492-17 от 2017 года) максимальная разовая ПДК фенола в воздухе составляет 0,01 мг/м3. Этот показатель не изменился с 1998 года (утративший силу ГН 2.1.6.695-98). Однако среднесуточная ПДК выросла с 0.003 до 0.006 мг/м3. При этом нормативы ПДК также корректировались в других категориях (ПДК веществ в воздухе рабочей зоны (то есть воздействие не более 8 часов 5 раз в неделю), для водных объектов разной категории, водоемов рыбохозяйственного назначения, почвы).
У фенола широкое полезное применение в разных областях, он используется как консервант и антисептик. Вещество применяется в медицине и фармацевтике, в том числе для производства лекарственных препаратов, салициловой кислоты и пр. Его добавляют в некоторые вакцины. Раствор 1,4% фенола служит как антисептик. В аграрной отрасли из него делают пестициды, применяют для дезинфекции животных. Также фенол добавляют в различные красители и клеи в качестве консерванта. В нефтепереработке он используется для производства других химических веществ, в том числе поликарбонатов и эпоксидных смол. Из него также получают искусственные волокна — нейлон и капрон.
Выбросы фенола оказывают влияние на атмосферный воздух, однако для оценки этого воздействия в Омске не хватает данных. Периодически в городе фиксируют превышение ПДК этого вещества. По словам Костарева, фенол входит в список «приоритетных загрязнителей», то есть веществ, которые имеют риск превысить допустимые нормы и отслеживаются службами мониторинга.
«Сейчас проводится кампания [федеральный проект] „Чистая страна“, и проблема, которая выяснилась в Омске: мы не знаем реальную ситуацию, каков уровень загрязнения. Мы реального уровня неразрешенного выброса фенола не знаем. Опасность [запуска новой линии производства] в том, что, во-первых, мы не видим всей ситуации, во-вторых, в любом случае это выброс вредный и, в-третьих, есть риск инцидента, когда будет существенное загрязнение», — считает Костарев.
О нехватке данных для того чтобы судить об экологических рисках говорит и завкафедрой органической химии ОмГУ Александр Фисюк.
«Нужно сравнивать ситуацию, когда было производство и после его закрытия — улучшилась она или нет. Без этих данных сложно сказать, насколько ощутимо воздействие фенола на экологию», — считает химик.
Самый известный инцидент — так называемая фенольная катастрофа в Уфе в 1990 году. Во время техногенной аварии на предприятии ПО «Уфахимпром» произошла утечка большого количества фенола в приток реки Уфы, воду которой население использовало для питьевых и хозяйственных целей. Очистка реки была затруднена тем, что при ней используется хлор, а он при взаимодействии с фенолом образует гораздо более токсичные вещества. В результате был объявлен режим ЧС, жителям запретили употребление водопроводной воды. Краны были перекрыты, чистую воду населению подвозили в цистернах, к которым выстраивались очереди. До объявления об аварии несколько дней люди пили загрязненную воду, ни о чем не подозревая.
Другой скандал разразился в конце 1990-х годов в Москве вокруг «фенольных домов» — панельных многоэтажек серии П-49/П, построенных в конце 1970 — начале 1980-х. По экспериментальной технологии при строительстве в бетон, чтобы ускорить его затвердевание, добавляли фенолформальдегид. В то же время для удешевления процесса в качестве утеплителей использовали стекловату, пропитанную фенолформальдегидными смолами. В итоге из-за ошибок проектировщиков по стенам вскоре поползли трещины, а фенольные испарения проникли в квартиры. В Москве было около 260 таких домов. Сейчас их постепенно сносят.
Что касается Омска, то в марте 2014 года произошел взрыв в цеху по производству фенола и ацетона на заводе «Омский каучук» — по всей видимости, именно это производство после модернизации хотят возродить сейчас. Тогда пожар тушили неделю, в результате инцидента пострадали около десяти человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил производственной безопасности, однако через год оно было прекращено. Следователи пришли к выводу, что причиной аварии стало повреждение трубопровода, в котором не виноваты сотрудники предприятия.
Росприроднадзор тогда не увидел рисков для экологии. По словам Костарева, выброс фенола в воздух произошел, но его ветром отнесло в сторону от Омска.
В России в основном применяется кумольный способ производства, наименее безопасный. Кумол — это сырье, которое подвергают окислению воздухом с образованием гипероксида кумола — высокотоксичного соединения. Последний разлагают с помощью серной кислоты до получения фенола и ацетона.
«Есть, конечно, более безопасный способ производства фенола, но существующий тоже неплохой. Преимущество кумольного способа в том, что сразу получается два продукта — фенол и ацетон. Недостатки в том, что на стадии окисления фенола образуется перекись кумола, которая как раз обладает опасными свойствами. В прошлый раз производство взорвалось как раз на этой стадии», — говорит Фисюк.
Однако, по его словам, менять существующую технологию при всех недостатках экономически нецелесообразно.
«Все старые технологии разрабатывались без современных требований, они имели, скорее, экономический эффект, чем экологический. Главное, не отравить, но чтобы наблюдалось какое-то отложенное действие — это вряд ли. Как правило, новые технологии учитывают очень жесткие международные требования, и теряется смысл производить, потому что дорого», — считает Костарев.
По мнению эколога Сергея Костарева, решение нужно принимать после более тщательного анализа загрязнения атмосферы в Омске. Он считает, что существующих десяти постов мониторинга вредных веществ недостаточно для миллионного промышленного города. Кроме того, недостаточно учитывается эффект суммации — измерение комплексного вредного действия нескольких веществ при их совместном присутствии в воздухе.
«Сейчас Минприроды объявлена работа посчитать суммарное загрязнение в рамках новой программы, так называемый том ПДВ по городу. Там эти эффекты должны быть посчитаны. Я рекомендую подождать всех результатов, а потом разрешать или запрещать строительство еще одного производства. Потому что может оказаться, что с учетом эффекта суммации, который нам рассчитают к началу следующего года, нам еще и закрыть надо половину предприятий. Лучше подождать полной картины, чтобы не возникало конфликтов, когда бизнес уже вложил деньги, и сравнить, могут ли обеспечить технологии соблюдение ПДК», — говорит Костарев.
Химик Александр Фисюк указывает на то, что производство фенола существовало в Омске с 1960-х годов и «молчало» только последние пять лет. По его словам, рисков нет, если предприятие будет обеспечивать соблюдение технологии.
Эколог, доктор биологических наук Александр Соловьев предлагает обсудить целесообразность запуска производства на общественном совете с привлечением технологов и других узких специалистов, которые помогут выстроить картину.
Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Вьюшков видит ситуацию двоякой. Он признает, что любое производство потенциально вредно, но видит выгоды от производства фенола в социальном плане. По его мнению, новые производства могут повлиять на миграционные настроения омичей.
«Двоякая вещь, на самом деле. С одной стороны, экология. С другой стороны, мы понимаем, что сегодня у нас стареет население. Но стареет оно не потому, что люди у нас стали очень долго жить, просто у нас молодежь уехала, остались одни старики. [Производство фенола] — это все равно новые рабочие места, развитие экономики, какая-то жизнь в регионе. То есть задача сделать цивилизованным образом то производство, которое они хотят», — сказал Вьюшков Городу55.