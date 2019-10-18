Чего Омску ждать от фенола? Химический ликбез в карточках

«Сейчас Минприроды объявлена работа посчитать суммарное загрязнение в рамках новой программы, так называемый том ПДВ по городу. Там эти эффекты должны быть посчитаны. Я рекомендую подождать всех результатов, а потом разрешать или запрещать строительство еще одного производства. Потому что может оказаться, что с учетом эффекта суммации, который нам рассчитают к началу следующего года, нам еще и закрыть надо половину предприятий. Лучше подождать полной картины, чтобы не возникало конфликтов, когда бизнес уже вложил деньги, и сравнить, могут ли обеспечить технологии соблюдение ПДК», — говорит Костарев.