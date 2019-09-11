Глава минэнерго Омской области Марыгин: ремонт фасадов должны закончить к этом году

«Выделенная нам денежная сумма, предусмотренная в бюджете 2019 года, реализована будет в этом году. У нас еще есть порядка полутора месяцев на проведение работ. Все работы должны закончить в этом году. Переноса денежных средств на следующий год не предусмотрено», — пояснил Вадим Марыгин, подчеркнув, что облправительство полностью выполнило свои обязательства по финансированию ремонта.