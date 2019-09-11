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Posted 11 сентября 2019, 16:00

Published 11 сентября 2019, 16:00

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Глава минэнерго Омской области Марыгин: ремонт фасадов должны закончить к этом году

Глава минэнерго Омской области Марыгин: ремонт фасадов должны закончить к этом году

11 сентября 2019, 16:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Омск сегодня
Глава нового министерства энергетики и ЖКХ Вадим Марыгин на пресс-конференции заявил, что ремонт фасадов всех запланированных домов будет закончен в этом году: переноса средств на будущий год не планируется.

Сейчас, по подсчетам министерства, работы ведутся на 154 объектах, и готовы они будут к началу ноября. Продлевать ремонт на 2020 год не планируют — деньги на обновление фасадов на следующий год не переносили.

«Выделенная нам денежная сумма, предусмотренная в бюджете 2019 года, реализована будет в этом году. У нас еще есть порядка полутора месяцев на проведение работ. Все работы должны закончить в этом году. Переноса денежных средств на следующий год не предусмотрено», — пояснил Вадим Марыгин, подчеркнув, что облправительство полностью выполнило свои обязательства по финансированию ремонта.

Контролем качества и скорости ремонта фасадов, по его словам, выступает мэрия Омска. Она же взаимодействует с управляющими компаниями, через которые проходит все финансирование.

«В соответствии с соглашением, заключенным между Омской областью и федеральным правительством, мы перечислили 30% аванса, порядка 311 млн рублей, администрации города Омска. Администрация перечислила указанный аванс управляющим компаниям. УК, заключив договоры подряда на выполнение работ, указанный аванс должны были перечислить подрядным организациям», — объясняет министр энергетики.

Жалобы на проблемы с финансированием он объяснил тем, что некоторым подрядчикам отказывают в банковской гарантии. Однако такие случаи единичны, и, в основном, если строители не получили деньги за работы или же подрядчику не хватает денег на материалы, вопрос здесь к честности самого подрядчика.

Напомним, фасады в Омске начали ремонтировать к приезду президентов России и Казахстана на XVI Форум межрегионального сотрудничества, который должен состояться в Омске в ноябре 2019 года. Всего ремонту подлежит 169 домов, большинство объектов расположено по «гостевому маршруту» в центре города. Большую часть домов планировали сдать к 1 сентября, позже сроки сдвинули до 1 октября из-за проблем с освоением выделенных средств.

#Омск сегодня#Происшествия#Ремонт#Ремонт дорог#Капитальный ремонт#Ремонт дворов#Домостроение
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