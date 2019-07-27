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Posted 27 июля 2019, 06:46

Published 27 июля 2019, 06:46

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

В Минприроды Омской области прокомментировали уголовное дело против «ХимПрома»

В Минприроды Омской области прокомментировали уголовное дело против «ХимПрома»

27 июля 2019, 06:46
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Министерстве природных ресурсов и экологии Омской области прокомментировали возбуждение уголовного дела на предприятие «ХимПром», которое неоднократно нарушало закон о загрязнении окружающей среды. По словам первого заминистра ведомства, дело стало едва ли не уникальным в стране.

«Дел по 251-й статье уголовного кодекса «Загрязнение атмосферы» считанные единицы. До суда за последний год дошло только одно дело в Кемеровской области по свалке, но это совсем другая ситуация. То, что сделано в данном случае, — результат принципиального уровня. Еще несколько лет назад такое было немыслимо. Это сигнал, что мы находимся в состоянии бескомпромиссной борьбы, — приводит слова первого замминистра природных ресурсов и экологии Омской области Александра Матненко «Интерфакс».

При этом чиновник уверен, что полностью исключить влияние заводов на окружающую среду невозможно: при неблагоприятных погодных условиях в таких промышленных городах, как Омск, в воздухе обязательно будут присутствовать вредные вещества.

Попасть на территорию таких предприятий тоже нельзя, но можно инициировать проверки разными органами в рамках разных законов. В том числе в рамках уголовно-процессуального кодекса.

Напомним, в начале июля власти объявили о том, что воздух загрязняло ООО «Астра», которое находится на проспекте Губкина в Омске. Замминистра Александр Матненко рассказал, что все пробы переданы специалистам РПН для вынесения решения о наказании предприятия. Однако после этого едкий запах все еще присутствовал в воздухе над Омском, и власти назвали виновным в этом очередной предприятие — ООО «ХимПром». Ранее его деятельность приостанавливали, но оно продолжило работать под другим названием. 23 июля «ХимПром» штурмом взяли бойцы СОБРа и изъяли документы, с которыми пытался скрыться некий мужчина. Сейчас на «ХимПром» возбудили уголовное дело.

Город55 составил полную карту заводов, которые имеют возможность загрязнять воздух над городом. Кто в полной мере пользуется ей, можно почитать здесь.

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