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Posted 21 июля 2019, 09:39

Published 21 июля 2019, 09:39

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

В минприроды назвали очередной завод, отравляющий воздух над Омском

В минприроды назвали очередной завод, отравляющий воздух над Омском

21 июля 2019, 09:39
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В министерстве природных ресурсов Омской области выявили очередной завод, выбросы которого спровоцировали неприятный запах в городе. Им стало предприятие ООО ПК «ХимПром», которое по решению суда было закрыто в начале этого года.

Очередные сообщения от граждан о неприятном запахе начали поступать на горячую линию ведомства накануне вечером. Жаловались жители Советского и Кировского округов города. После замеров эколаборатории выяснилось, что неприятный запах идет со стороны ООО ПК «ХимПром».

«По результатам замеров с подветренной стороны ООО ПК „ХимПром“ зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций сероводорода, метилмеркаптана, сероуглерода, этилбензола. По факту незаконных выбросов материалы переданы в правоохранительные органы», — сообщили в ведомстве.

В министерстве отмечают, что предприятие не в первый раз нарушает природоохранное законодательство. Почти год назад, в августе 2018 года, во время внеплановой проверки департамент Росприроднадзора по СФО установил, что выбросы предприятия значительно превышают установленные нормы. Тогда юрлицо и директора предприятия привлекли к административной ответственности, а также в ведомстве предписали устранить найденные нарушения.

Повторная проверка прошла на предприятии в августе–сентябре того же года, но нарушения так и не были устранены, и предприятие получило штраф 10 тыс рублей. В феврале–марте 2019 года очередная проверка вновь показала, что завод загрязняет воздух бензолом, талуолом, этилбензолом, формальдегидом, ацетоном, изопропиловым и пропиловым спиртом, изопропиленбензолом и фенолом. В этот раз «ХимПром» оштрафовали на 100 тыс. рублей.

«По решениям Ленинского райсуда г. Омска и Омского областного суда деятельность ООО ПК «Химпром“была признана незаконной и приостановлена. После этого была зарегистрирована новая организация ООО «ЗЕТ-трейдинг». В выдаче разрешения на выбросы ей было отказано. Можно предположить, что предприятие под новым названием продолжило свою работу. Теперь эта деятельность станет предметом рассмотрения правоохранительных органов», — заявили в региональном министерстве природных ресурсов.

Напомним, в начале июля власти нашли предприятие, которое отравляло воздух в городе в течение нескольких недель. Им стало предприятие «Астра», которое находится на проспекте Губкина в Омске. Замеры показали превышение в воздухе вблизи предприятия концентраций метилмеркаптана и этилбензола, а также содержание других органических серосодержащих веществ, ароматических углеводородов: толуол, ксилолы, диметилдисульфид и других опасных веществ.

Полную карту заводов, которые загрязняют воздух над Омском, можно увидеть в спецпроекте Города55.

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