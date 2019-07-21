В минприроды назвали очередной завод, отравляющий воздух над Омском

В министерстве отмечают, что предприятие не в первый раз нарушает природоохранное законодательство. Почти год назад, в августе 2018 года, во время внеплановой проверки департамент Росприроднадзора по СФО установил, что выбросы предприятия значительно превышают установленные нормы. Тогда юрлицо и директора предприятия привлекли к административной ответственности, а также в ведомстве предписали устранить найденные нарушения.