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Posted 10 июля 2019, 12:55

Published 10 июля 2019, 12:55

Modified 19 августа, 21:03

Updated 19 августа, 21:03

Матненко: санкции для виновника едкого запаха в Омске назовет Росприроднадзор

Матненко: санкции для виновника едкого запаха в Омске назовет Росприроднадзор

10 июля 2019, 12:55
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Центр экологического мониторинга в течение последних пяти дней фиксировал в атмосфере Омска превышение предельно допустимых концентраций, в том числе этилмеркаптана и этилбензола. Все материалы направлены в региональный Росприроднадзор для принятия дальнейших процессуальных мер.

Об этом Городу55 рассказал первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Омской области Александр Матненко.

По его словам, помимо передвижной лаборатории превышение ПДК было установлено и на нескольких стационарных пунктах контроля.

«На стационарных постах и передвижной лабораторией был зафиксирован не только неприятный запах, но и превышение ПДК вредных загрязняющих веществ. Это было установлено. Именно в этот период, с 6 июля. Предполагаемая локализация — северо-западный промышленный узел», сказал Матненко.

В связи с тем, что предприятия, находящиеся на данной территории, относятся к федеральному уровню экологического надзора, региональное Минприроды не может зайти к ним с проверкой. Дальнейшим установлением виновника выбросов будет заниматься Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.

«На данный момент можно констатировать, что результаты замеров, проб качества атмосферного воздуха как по стационарным постам, так и произведенных мобильной эколабораторией, официально переданы в службу Росприроднадзора для принятия необходимых процессуальных действий. Мы, на наш взгляд, дали достаточную доказательную базу для принятия дальнейших действий», отметил замглавы омского Минприроды.

Напомним, сегодня в Государственной Думе рассматривается проект федерального закона, предложенный губернатором Александром Бурковым и внесенный Законодательным собранием Омской области, о предельном сокращении срока реагирования на загрязнение атмосферного воздуха. Проект предусматривает возможность проведения надзорных мероприятий в экстренном порядке в случае превышения ПДК — без согласования с прокуратурой и независимо от уровня надзора.

Добавим, 6 июля в социальных сетях появились первые сообщения с жалобами омичей на неприятный запах в Омске. На выходных в Центр экологического мониторинга и оперативного реагирования с жалобой на химический запах обратились более 70 человек. Специалисты Центра выяснили, что превышение ПДК по ряду веществ зафиксировано на территории, прилегающей к предприятию «Астра», которое располагается в Советском округе.

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