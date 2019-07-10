Матненко: санкции для виновника едкого запаха в Омске назовет Росприроднадзор

Добавим, 6 июля в социальных сетях появились первые сообщения с жалобами омичей на неприятный запах в Омске. На выходных в Центр экологического мониторинга и оперативного реагирования с жалобой на химический запах обратились более 70 человек. Специалисты Центра выяснили, что превышение ПДК по ряду веществ зафиксировано на территории, прилегающей к предприятию «Астра», которое располагается в Советском округе.