Омский Минстрой через суд заставили отремонтировать сельскую дорогу

Posted 4 июня 2019, 03:46
Published 4 июня 2019, 03:46
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Размеры многочисленных выбоин существенно превышают предельно допустимые параметры, что делает проезд по дороге небезопасным и препятствует движению транспорта, экстренных служб, подвозу учащихся к местной школе. Контролем технического состояния дороги, как выяснилось, не занимались долгое время. Кроме того, специалисты ведомства не обнаружили паспорт путепровода.
Дорога межмуниципального значения «Еремеевка - Коконовка» находится на балансе Омской области, а обязанности по ее содержанию и ремонту возложены на КУ «Управление дорожного хозяйства Омской области».
Добиваться восстановления дорожного полотна прокуратура решила через суд. Центральный суд города Омска признал требования ведомства обоснованными и возложил на казенное учреждение и региональный Минстрой обязанность провести диагностику и отремонтировать проезжую часть между селами.