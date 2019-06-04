Омский Минстрой через суд заставили отремонтировать сельскую дорогу

Размеры многочисленных выбоин существенно превышают предельно допустимые параметры, что делает проезд по дороге небезопасным и препятствует движению транспорта, экстренных служб, подвозу учащихся к местной школе. Контролем технического состояния дороги, как выяснилось, не занимались долгое время. Кроме того, специалисты ведомства не обнаружили паспорт путепровода.