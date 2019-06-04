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Posted 4 июня 2019, 03:46

Published 4 июня 2019, 03:46

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Омский Минстрой через суд заставили отремонтировать сельскую дорогу

Омский Минстрой через суд заставили отремонтировать сельскую дорогу

4 июня 2019, 03:46
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Омск сегодня
В Омской области дорогу, не отвечающую требованиям по бесперебойному и безопасному движению транспорта, обнаружила прокуратура Полтавского района между селом Еремеевка и деревней Коконовка.

Размеры многочисленных выбоин существенно превышают предельно допустимые параметры, что делает проезд по дороге небезопасным и препятствует движению транспорта, экстренных служб, подвозу учащихся к местной школе. Контролем технического состояния дороги, как выяснилось, не занимались долгое время. Кроме того, специалисты ведомства не обнаружили паспорт путепровода.

Дорога межмуниципального значения «Еремеевка - Коконовка» находится на балансе Омской области, а обязанности по ее содержанию и ремонту возложены на КУ «Управление дорожного хозяйства Омской области».

Добиваться восстановления дорожного полотна прокуратура решила через суд. Центральный суд города Омска признал требования ведомства обоснованными и возложил на казенное учреждение и региональный Минстрой обязанность провести диагностику и отремонтировать проезжую часть между селами.

#Омск сегодня#Город#Ремонт дорог#Прокуратура Омской области
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