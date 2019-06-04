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Posted 4 июня 2019, 09:24

Published 4 июня 2019, 09:24

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

На омской «Флоре» появятся «Лебединое озеро» и «Нотр-Дам»

На омской «Флоре» появятся «Лебединое озеро» и «Нотр-Дам»

4 июня 2019, 09:24
Фото: Медиахолдинг1Mi.
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Омск сегодня
Сегодня на заседании общественного координационного совета при мэре директор департамента культуры Владимир Шалак рассказал об облике «Флоры-2019».

Главной темой выставки станут театры. Экспозицию украсят театральные здания из цветов, а на отдельных площадках зрители увидят экспонаты из знаменитых мировых постановок.

«В мир театров погрузят такие композиции, как „гардероб“, „весь мир театр“, „китайский театр“, „главная сцена“, балет „Лебединое озеро“, мюзикл „Нотр-Дам-де-Пари“, „Вишневый сад“, „Маленький принц“, „Поле чудес“. Изюминкой выставки станут инсталляции, представляющие собой здания омских театров из цветов», — сказал Шалак.

Мэр Оксана Фадина отметила, что «Флора» увеличит свою территорию и поменяет траекторию движения. Также в Выставочном сквере намерены опробовать новую систему навигации. Кроме того, к проекту наряду с омскими бизнесменами впервые присоединятся международные партнеры, в том числе из Китая.

#Омск сегодня#Город#Флора#Флористика
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