На омской «Флоре» появятся «Лебединое озеро» и «Нотр-Дам»

Мэр Оксана Фадина отметила, что «Флора» увеличит свою территорию и поменяет траекторию движения. Также в Выставочном сквере намерены опробовать новую систему навигации. Кроме того, к проекту наряду с омскими бизнесменами впервые присоединятся международные партнеры, в том числе из Китая.