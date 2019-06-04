На омской «Флоре» появятся «Лебединое озеро» и «Нотр-Дам»

Posted 4 июня 2019, 09:24
Published 4 июня 2019, 09:24
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Главной темой выставки станут театры. Экспозицию украсят театральные здания из цветов, а на отдельных площадках зрители увидят экспонаты из знаменитых мировых постановок.
«В мир театров погрузят такие композиции, как „гардероб“, „весь мир театр“, „китайский театр“, „главная сцена“, балет „Лебединое озеро“, мюзикл „Нотр-Дам-де-Пари“, „Вишневый сад“, „Маленький принц“, „Поле чудес“. Изюминкой выставки станут инсталляции, представляющие собой здания омских театров из цветов», — сказал Шалак.
Мэр Оксана Фадина отметила, что «Флора» увеличит свою территорию и поменяет траекторию движения. Также в Выставочном сквере намерены опробовать новую систему навигации. Кроме того, к проекту наряду с омскими бизнесменами впервые присоединятся международные партнеры, в том числе из Китая.