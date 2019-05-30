Почти 40 омских компаний задолжали своим сотрудникам 11 млн рублей

Posted 30 мая 2019, 13:31
Published 30 мая 2019, 13:31
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Одним из нарушений стала несвоевременная выдача заработной платы. Правила внутреннего трудового распорядка МП г. Омска «Центр недвижимости, дизайна и рекламы» предусматривали выплату зарплаты сотрудникам 15 и 25 числа каждого месяца, что реже, чем один раз в полмесяца. Аналогичные нарушения были выявлены на предприятиях Кировского, Октябрьского и Советского округов.
Кроме этого, во время проверки выяснилось, что в договоре найма некоторые компании не указывали обязательные сведения о месте работы, условиях труда и прочих. Это послужило основанием для привлечения руководства предприятий к административной ответственности по статье «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», и теперь они обязаны выплатить штраф.
Еще в 37 фирмах прокуратурой были обнаружены факты задержки зарплаты — по этим фактам также были возбуждены административные делопроизводства по соответствующей статье.
Также некоторые омские компании опаздывали с выплатой окончательного расчета при увольнении и отпускных. Нарушения прокуратура нашла и в оформлении трудовых договоров: с некоторыми сотрудниками они вовсе не заключались, а где-то подменялись на гражданско-правовые. Среди нарушений также указаны нарушения режима труда и отдыха работников.
«При проведении проверки в части защиты населения от безработицы установлен ряд нарушений законодательства о занятости населения в Кировском, Ленинском и Октябрьском отделах занятости населения г. Омска, связанные с истребованием у заявителей излишних документов и ненадлежащей организацией общественных работ», — сообщили в региональной прокуратуре. В отношении регионального Центра занятости уже приняты меры для устранения нарушений.
Всего было выявлено 870 нарушений, для устранения которых внесено более 100 предоставлений, свыше 120 человек привлекли к ответственности, в суды было отправлено 550 заявлений о взыскании зарплаты. Работникам, по сообщению ведомства, компании задолжали около 11 млн рублей. Отмечается, что в судах заявления рассмотрели и удовлетворили.