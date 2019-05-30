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Posted 30 мая 2019, 13:31

Published 30 мая 2019, 13:31

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

Почти 40 омских компаний задолжали своим сотрудникам 11 млн рублей

Почти 40 омских компаний задолжали своим сотрудникам 11 млн рублей

30 мая 2019, 13:31
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Омск сегодня
Прокуратура Омской области организовала очередной рейд по местным фирмам, чтобы выявить нарушения трудового законодательства. По данным ведомства, таких нарушений оказалось 870.

Одним из нарушений стала несвоевременная выдача заработной платы. Правила внутреннего трудового распорядка МП г. Омска «Центр недвижимости, дизайна и рекламы» предусматривали выплату зарплаты сотрудникам 15 и 25 числа каждого месяца, что реже, чем один раз в полмесяца. Аналогичные нарушения были выявлены на предприятиях Кировского, Октябрьского и Советского округов.

Кроме этого, во время проверки выяснилось, что в договоре найма некоторые компании не указывали обязательные сведения о месте работы, условиях труда и прочих. Это послужило основанием для привлечения руководства предприятий к административной ответственности по статье «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», и теперь они обязаны выплатить штраф.

Еще в 37 фирмах прокуратурой были обнаружены факты задержки зарплаты — по этим фактам также были возбуждены административные делопроизводства по соответствующей статье.

Также некоторые омские компании опаздывали с выплатой окончательного расчета при увольнении и отпускных. Нарушения прокуратура нашла и в оформлении трудовых договоров: с некоторыми сотрудниками они вовсе не заключались, а где-то подменялись на гражданско-правовые. Среди нарушений также указаны нарушения режима труда и отдыха работников.

«При проведении проверки в части защиты населения от безработицы установлен ряд нарушений законодательства о занятости населения в Кировском, Ленинском и Октябрьском отделах занятости населения г. Омска, связанные с истребованием у заявителей излишних документов и ненадлежащей организацией общественных работ», — сообщили в региональной прокуратуре. В отношении регионального Центра занятости уже приняты меры для устранения нарушений.

Всего было выявлено 870 нарушений, для устранения которых внесено более 100 предоставлений, свыше 120 человек привлекли к ответственности, в суды было отправлено 550 заявлений о взыскании зарплаты. Работникам, по сообщению ведомства, компании задолжали около 11 млн рублей. Отмечается, что в судах заявления рассмотрели и удовлетворили.

#Омск сегодня#Экономика#Зарплата#Зарплаты#Деньги
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