Почти 40 омских компаний задолжали своим сотрудникам 11 млн рублей

Кроме этого, во время проверки выяснилось, что в договоре найма некоторые компании не указывали обязательные сведения о месте работы, условиях труда и прочих. Это послужило основанием для привлечения руководства предприятий к административной ответственности по статье «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», и теперь они обязаны выплатить штраф.