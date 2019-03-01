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Posted 1 марта 2019, 02:23

Published 1 марта 2019, 02:23

Modified 19 августа, 20:59

Updated 19 августа, 20:59

Омские строительные компании заплатили 5 млрд рублей налогов

Омские строительные компании заплатили 5 млрд рублей налогов

1 марта 2019, 02:23
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Омск сегодня
Строительные компании Омской области в 2018 году перечислили в консолидированный бюджет Российской Федерации 5 млрд рублей налогов, что на 21,5%, или на 880 млн рублей больше, чем в 2017 году.

Увеличились налоговые поступления от исполнителей государственных контрактов. От них поступил 1 млрд рублей, что на 10 %, или на 92 млн рулей больше прошлого года. Объем страховых взносов возрос на 12,4 %, или на 47 млн рублей.

При этом частота выездных проверок исполнителей госконтрактов в строительной отрасли растет: если в 2017 году УФНС провело 6 проверок, то в 2018 году их число составило 15, что связано с выявлением в ходе предпроверочного анализа рисков совершения налогового правонарушения, сообщает пресс-служба УФНС России по Омской области.

#Омск сегодня#Город#Строительство#Налоги
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