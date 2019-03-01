Омские строительные компании заплатили 5 млрд рублей налогов

Posted 1 марта 2019, 02:23
Published 1 марта 2019, 02:23
Modified 19 августа, 20:59
Updated 19 августа, 20:59
Увеличились налоговые поступления от исполнителей государственных контрактов. От них поступил 1 млрд рублей, что на 10 %, или на 92 млн рулей больше прошлого года. Объем страховых взносов возрос на 12,4 %, или на 47 млн рублей.
При этом частота выездных проверок исполнителей госконтрактов в строительной отрасли растет: если в 2017 году УФНС провело 6 проверок, то в 2018 году их число составило 15, что связано с выявлением в ходе предпроверочного анализа рисков совершения налогового правонарушения, сообщает пресс-служба УФНС России по Омской области.