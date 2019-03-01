Омские строительные компании заплатили 5 млрд рублей налогов

При этом частота выездных проверок исполнителей госконтрактов в строительной отрасли растет: если в 2017 году УФНС провело 6 проверок, то в 2018 году их число составило 15, что связано с выявлением в ходе предпроверочного анализа рисков совершения налогового правонарушения, сообщает пресс-служба УФНС России по Омской области.