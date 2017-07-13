У омского Авангарда новый тренер

Тренерский штаб «Авангарда» пополнил Павел Костичкин, который занял должность тренера-методиста, сообщает пресс-служба омского клуба.
В качестве игрока Костичкин становился пятикратным чемпионом СССР, трехкратным обладателем Кубка Европейских чемпионов, серебряным призером молодежного чемпионата мира 1988 года.
Свою тренерскую карьеру Костичкин начал в СДЮШОР «Спартак», затем работал тренером в ЦСКА-2 и новокузнецком «Металлурге». Далее специалист выступал в качестве видео-тренера в сборной России по хоккею и «Салавате Юлаеве».
Работая тренером, специалист является обладателем Кубка Гагарина в составе «Салавата Юлаева», обладателем золотых медалей чемпионата мира 2009 года, серебряным призером чемпионата мира 2010 года.
Фото: hawk.ru
Источник: ИА «Город55»