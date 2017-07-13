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У омского Авангарда новый тренер

13 июля 2017, 09:15
Титулованный специалист.

Тренерский штаб «Авангарда» пополнил Павел Костичкин, который занял должность тренера-методиста, сообщает пресс-служба омского клуба.

В качестве игрока Костичкин становился пятикратным чемпионом СССР, трехкратным обладателем Кубка Европейских чемпионов, серебряным призером молодежного чемпионата мира 1988 года.

Свою тренерскую карьеру Костичкин начал в СДЮШОР «Спартак», затем работал тренером в ЦСКА-2 и новокузнецком «Металлурге». Далее специалист выступал в качестве видео-тренера в сборной России по хоккею и «Салавате Юлаеве».

Работая тренером, специалист является обладателем Кубка Гагарина в составе «Салавата Юлаева», обладателем золотых медалей чемпионата мира 2009 года, серебряным призером чемпионата мира 2010 года.


Фото: hawk.ru
Источник: ИА «Город55»

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