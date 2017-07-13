У омского Авангарда новый тренер

Свою тренерскую карьеру Костичкин начал в СДЮШОР «Спартак», затем работал тренером в ЦСКА-2 и новокузнецком «Металлурге». Далее специалист выступал в качестве видео-тренера в сборной России по хоккею и «Салавате Юлаеве».