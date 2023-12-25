     ВЛАДЕЛЬЦЫ
омской области

Кто они?

В течение 2023 года Город55 рассказывал о людях, которые пользуются особым влиянием в Омске и регионе. В рамках проекта «Владельцы Омской области» вышли пять материалов об отдельных персонах и целых бизнес-кланах, роль которых в экономической и политической сферах трудно переоценить.

Каждый герой проекта оказал существенное влияние на жизнь региона, во многом определив то, как сейчас выглядит Омская область. Имена этих людей знакомы большинству тех омичей, которые хотя бы немного интересуются новостями. Однако мало кому известно, что скрывается за громкими высказываниями этих людей и за сухими цифрами в их финансовых отчетах: ведь каждый уважающий себя политик знает, что лучше оставаться в тени. Мы рассказали о взлетах и падениях наших героев, об их семьях и увлечениях, о слабостях и скандалах - обо всем, что они предпочитают не показывать.

Антропенко
Сутягинские
Федотов
Волков
Васильев
Каплунат
Латария
Ольшанский
Сутягинский

Сутягинские

Первыми героями проекта стали трое братьев, создавших мощную промышленную группу. Группа «Титан», названная в честь романа Теодора Драйзера, развивается сразу в нескольких направлениях: это производство пропилена, бутадиена и прочих продуктов оргсинтеза («Титан-Полимер»), производство синтетического каучука («Омский каучук»), сельское хозяйство («Титан-Агро»).

Судьба трех братьев Сутягинских сложилась по-разному. Михаил Александрович, заседавший и в областном Законодательном собрании, и в Госдуме, руководит основным семейным бизнесом, открывает предприятия в других регионах, ведет слияния и поглощения. Юрий Александрович, владевший когда-то половиной «Титана», теперь руководит семейной компанией «Алтаур». А вот Александр Александрович, руководивший мощным филиалом в Казахстане, стал фигурантом уголовного дела и бесследно исчез в 2012 году.

Кстати, бывший гендиректор «Титана» Валерий Бойко долго был первым заместителем губернатора Омской области и мог считаться проводником влияния Сутягинских на высоком уровне. Теперь он – вице-спикер Заксобрания, что тоже неплохо.

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Глеб Никитин

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Вячеслав Васильев и Виталий Ольшанский

Вячеслав Васильев
и Виталий Ольшанский

Депутат Законодательного собрания и сын именитого омского строителя сообща владеют омскими «теплыми остановками». Но у каждого есть еще и свой преуспевающий бизнес. Вячеслав Васильев – бенефициар нескольких строительных компаний, владелец кинотеатров «Первомайский» и «Слава» (последний, по слухам, назван в его честь), видный игрок на ресторанном рынке. В последнем случае ему помог удачный брак: тестем Вячеслава Михайловича был Юрий Шалыгин, владелец ресторана «Малибу», стрипклуба «Жара», суши-бара «Токио» и других интересных заведений.

Виталий Ольшанский, начинавший как компаньон отца, стал крупным автодилером, купив компании «Барс» и «Барс-Запад». Его бизнес оказался в зоне риска из-за санкций, но, судя по некоторым недавним новостям, готов к версификации.

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Теймури Латария

Темури Латария

Самый долгожданный человек в проекте «Владельцы Омской области» - вне всяких сомнений, «мясной король» и самый богатый омич. Уроженец солнечной Мегрелии приехал в Омск сразу после школы и здесь смог построить с нуля масштабный и эффективный бизнес.

Производство колбас и других мясных продуктов, разведение свиней и индюшек, ресторанное дело – на всем этом специализируется целый ворох компаний Темури Латарии, приносящий десятки миллиардов выручки. Бизнесмен работает на три региона (кроме Омской области, это Тюмень и Алтай), но в первую очередь он, конечно, омич. Как крупный налогоплательщик Латария умеет находить общий язык с региональными властями. Кроме того, Кормиловский район, где прописан один из крупнейших активов бизнесмена, вполне может превратиться в его сферу влияния. Во всяком случае, одного своего подчиненного Латария провел в Заксобрание  от этого района, а другого пытался сделать главой.

«Я политикой не занимаюсь», - сказал предприниматель в одном из своих интервью.

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Глеб Никитин

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Валерий Каплунат, Владимир Волков и Юрий Федотов

Юрий Федотов
Владимир Волков
Валерий Каплунат

Эта бизнес-группа относится к числу самых живописных. Банкир Владимир Волков, коммунальщик и экс-депутат Юрий Федотов и производитель технического углерода Валерий Каплунат объединились, вместе зарабатывая деньги, поддерживая нужных людей и ведя информационные войны. Помогают им в этом дружественные СМИ – «Омск-Информ» и «ВОмске».

Стоит отметить, что Волков и Федотов имеют большой опыт муниципальной службы, а Федотов еще и заседал в нескольких созывах Омского городского Совета. Однако оттуда его исключили за «конфликт интересов», что стало серьезным ударом по всей бизнес-группе. «Техуглерод» вовсю критикуют по экологической линии, а тот наносит ответные удары, часто весьма отчаянные. В период правления Александра Буркова делались заявления о «коррупционной ренте», попытке «уничтожения предприятий» и т.п. Сейчас все затихло. Каплунат даже пообещал перерегистрировать свой завод, прописанный в Москве и формально принадлежащий кипрскому офшору, в Омске. В итоге завод переехал с Кипра в ОАЭ.

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Семья Антропенко

Антропенко

В этом случае речь идет о полноценной семье. Александр Владимирович Антропенко – патриарх, сделавший карьеру в сфере энергетики еще в позднесоветскую эпоху. Теперь он владеет компанией «Основа-Холдинг» и рядом других бизнес-активов. В их числе гостиница «Сибирь», заводы, производящие бетон и металлоконструкции.

Один из сыновей, Александр, пошел по медицинской стезе и занимает пост главврача в одной из омских больниц. Отметим, что это серьезный уровень, предполагающий встроенность в региональную «вертикаль власти». Второй сын, Игорь, - бизнесмен, сделавший сейчас вынужденный перерыв. Отзаседав в Горсовете и Заксобрании, он получил мандат депутата Государственной думы и передал свои бизнес-активы в доверительное управление членам семьи.

Семья Антропенко явно умеет выстраивать диалог с властями и всегда оставаться на стороне победителя. Игорь Александрович это продемонстрировал в свое время, перейдя из «Справедливой России» в «Единую». Сейчас семья реализует в Омске ряд значимых проектов (строительство главного корпуса ОмГУ, гостиницы на месте обувной фабрики «Луч»), с политической точки зрения у нее все хорошо. Станет ли работа на Охотном Ряду венцом карьеры для Игоря Антропенко или движение вверх продолжится? Это ключевой вопрос, когда мы думаем о перспективах этого бизнес-клана.

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