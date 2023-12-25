В течение 2023 года Город55 рассказывал о людях, которые пользуются особым влиянием в Омске и регионе. В рамках проекта «Владельцы Омской области» вышли пять материалов об отдельных персонах и целых бизнес-кланах, роль которых в экономической и политической сферах трудно переоценить.

Каждый герой проекта оказал существенное влияние на жизнь региона, во многом определив то, как сейчас выглядит Омская область. Имена этих людей знакомы большинству тех омичей, которые хотя бы немного интересуются новостями. Однако мало кому известно, что скрывается за громкими высказываниями этих людей и за сухими цифрами в их финансовых отчетах: ведь каждый уважающий себя политик знает, что лучше оставаться в тени. Мы рассказали о взлетах и падениях наших героев, об их семьях и увлечениях, о слабостях и скандалах - обо всем, что они предпочитают не показывать.