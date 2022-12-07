Нет жалюзи, подтеки на стенах и одинаковая мебель. В Омской области наказали школу

Дело касалось состояния Борисовской школы. В марте–апреле 2022 года в ней провели проверку, и по ее итогам специалисты нашли множество нарушений. Например, школьники из среднего и старшего звена не были обеспечены мебелью в соответствии с ростом и возрастом — вся используемая мебель для учебных занятий в классах имеется одного размера.