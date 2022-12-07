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Нет жалюзи, подтеки на стенах и одинаковая мебель. В Омской области наказали школу

Сегодня, 11:13
Фото: 1MI
иллюстрация

Школу в Омской области заставили привести в нормальный вид только через суд

Здание оказалось почти непригодным для занятий из-за множественных нарушений.

В пресс-службе Шербакульского районного суда сообщили результаты рассмотрения дела, которое инициировало Управление Роспотребнадзора по Омской области к МБОУ «Борисовская СОШ» и Управлению образования администрации Шербакульского муниципального района Омской области.

Дело касалось состояния Борисовской школы. В марте–апреле 2022 года в ней провели проверку, и по ее итогам специалисты нашли множество нарушений. Например, школьники из среднего и старшего звена не были обеспечены мебелью в соответствии с ростом и возрастом — вся используемая мебель для учебных занятий в классах имеется одного размера.

Также на окнах кабинетов не было солнцезащитных устройств, а в обеденном зале отмечаются следы протекания кровли и отслоения окрашенной поверхности стен. В пищеблоке не были установлены приборы для обеззараживания воздуха, и еще ряд нарушений, которые существенно затрудняли образовательный процесс.

Представители Роспотребнадзора просили ответчиков устранить нарушения. В итоге суд встал на сторону ведомства и обязал МБОУ «Борисовская СОШ» и Управление образования администрации Шербакульского муниципального района устранить нарушения санитарных норм до 1 сентября 2023 года.

В суде подчеркивают, что решение суда в силу пока не вступило. 

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омск#Школа#Ремонт#Восстановление школы#Суд
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