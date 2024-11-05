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Владимир Мединский

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2024
Министр просвещения Кравцов рассказал, какой будет срок обучения в школах
5 ноября, 04:51
Депутат Смолин ответил на идею Мединского сократить обучение в школах и вузах
25 сентября, 03:21
2023
К сентябрю в омские школы привезут новые учебники по истории
В новом издании появятся разделы о присоединении Крыма и проведении СВО.
13 августа 2023, 12:08

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