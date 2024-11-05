Министр просвещения Кравцов рассказал, какой будет срок обучения в школах

Posted 5 ноября, 04:51
Published 5 ноября, 04:51
Modified 5 ноября, 06:30
Updated 5 ноября, 06:30
Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал, что в школах не планируют сокращать образовательную программу до 10 лет. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщили в пресс-службе минобразования Омской области.
«На сегодняшний день вопрос не обсуждается. В ближайшее время каких-то изменений не планируется», — подчеркнул Кравцов.
В сентябре помощник президента Владимир Мединский сделал заявление с предложением сократить время обучения в школе и в вузе. Депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин представил свою точку зрения. Парламентарий заявил, что не поддерживает громкую инициативу чиновника.