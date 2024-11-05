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Posted 5 ноября, 04:51

Published 5 ноября, 04:51

Modified 5 ноября, 06:30

Updated 5 ноября, 06:30

Иллюстрация

Министр просвещения Кравцов рассказал, какой будет срок обучения в школах

5 ноября 2024, 04:51
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация
По словам чиновника, вопрос сокращения обучения сейчас не обсуждается.

Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал, что в школах не планируют сокращать образовательную программу до 10 лет. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщили в пресс-службе минобразования Омской области.

«На сегодняшний день вопрос не обсуждается. В ближайшее время каких-то изменений не планируется», — подчеркнул Кравцов.

В сентябре помощник президента Владимир Мединский сделал заявление с предложением сократить время обучения в школе и в вузе. Депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин представил свою точку зрения. Парламентарий заявил, что не поддерживает громкую инициативу чиновника.

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Депутат Смолин ответил на идею Мединского сократить обучение в школах и вузах
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#Евгений Игишев#Опросы#Образование#Омская область#Школа#Россия#Вуз#Госдума#Владимир Мединский#Олег Смолин#Сергей Кравцов
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