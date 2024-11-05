Министр просвещения Кравцов рассказал, какой будет срок обучения в школах

В сентябре помощник президента Владимир Мединский сделал заявление с предложением сократить время обучения в школе и в вузе. Депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин представил свою точку зрения. Парламентарий заявил, что не поддерживает громкую инициативу чиновника.