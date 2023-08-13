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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

иллюстрация

К сентябрю в омские школы привезут новые учебники по истории

13 августа 2023, 12:08
Фото: 1MI
иллюстрация
В новом издании появятся разделы о присоединении Крыма и проведении СВО.

Обновленные учебные издания прибудут в омские школы не позднее 1 сентября. Об этом со ссылкой на департамент образования Омской области сообщает NGS55.RU. В этом учебном году все российские общеобразовательные учреждения перейдут на единый учебник истории, включая 10 и 11 классы.

Издания созданы под редакцией помощника президента Владимира Мединского и ректора МГИМО Анатолия Торкунова. Некоторые разделы переписаны полностью, в том числе главы о Великой Отечественной войне. В учебнике появятся и современные события: присоединение Крыма, проведение специальной военной операции.

Помимо текста школьники смогу найти дополнительные материалы. С помощью QR-код изучить архивные данные, документальные фильмы, библиотеки, произведения искусства.

В Омске анонсировали создание единого учебника по региональной истории
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#Школа#Образование#История#Общество#Новости#Омск#Омская область#Россия#Владимир Мединский
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