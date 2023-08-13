К сентябрю в омские школы привезут новые учебники по истории

Обновленные учебные издания прибудут в омские школы не позднее 1 сентября. Об этом со ссылкой на департамент образования Омской области сообщает NGS55.RU. В этом учебном году все российские общеобразовательные учреждения перейдут на единый учебник истории, включая 10 и 11 классы.