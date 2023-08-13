К сентябрю в омские школы привезут новые учебники по истории

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Обновленные учебные издания прибудут в омские школы не позднее 1 сентября. Об этом со ссылкой на департамент образования Омской области сообщает NGS55.RU. В этом учебном году все российские общеобразовательные учреждения перейдут на единый учебник истории, включая 10 и 11 классы.
Издания созданы под редакцией помощника президента Владимира Мединского и ректора МГИМО Анатолия Торкунова. Некоторые разделы переписаны полностью, в том числе главы о Великой Отечественной войне. В учебнике появятся и современные события: присоединение Крыма, проведение специальной военной операции.
Помимо текста школьники смогу найти дополнительные материалы. С помощью QR-код изучить архивные данные, документальные фильмы, библиотеки, произведения искусства.