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Назван новый директор омской «Тепловой компании»

31 августа 03:48
Фото: 1MI

Омскую «Тепловую компанию» возглавил Владимир Дмитриев — СМИ

СМИ сообщают о назначении Владимира Дмитриева на пост главы МП «Тепловая компания».

Вчера, 30 августа, мэр Омска Сергей Шелест подписал контракт с Владимиром Дмитриевым, который сегодня возглавил муниципальное предприятие «Тепловая компания». Об этом сообщают «Коммерческие вести».

Владимир Дмитриев руководил АО «Омск РТС» с апреля 2014 по апрель 2022 года. В 62 года он уволился по собственному желанию, после чего генеральным директором «Омск РТС» стал Олег Хилько.

Что касается МП «Тепловая компания», то ранее ее возглавлял Владимир Шнипко. Он проработал на этой должности с марта по август 2022 года. Неделю назад он стал министром энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области.

#Вероника Жукова#Политика#Новости#Омск#Владимир Дмитриев#Владимир Шнипко#Тепловая компания#Омск РТС#Отставки и назначения
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