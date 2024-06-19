«Речь идет о миллиардах!»: омские депутаты выслушали отчет об отопительном сезоне

Дмитриев на это ответил, что мнение Козловского «неправильное»: работа ведется, аварийные участки ремонтируются, «программа расписана, программа работает». По-видимому, это никого не убедило: у депутатов есть понимание, что инфраструктура ЖКХ изношена, ее надо обновлять, но это не делается, и сейчас просто идет залатывание дыр. А у администрации есть не менее четкое понимание того, что денег нет и взять их негде.