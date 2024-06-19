«Речь идет о миллиардах!»: омские депутаты выслушали отчет об отопительном сезоне

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Сегодня, 19 июня, в Омском городском Совете прошло очередное заседание комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Первым вопросом в повестке был доклад мэрии и ресурсоснабжающих организаций о прохождении отопительного сезона и подготовке к новому, и обсуждение получилось довольно драматичным. Это неудивительно: все помнят, как в декабре 2023 года, в морозы, существенная часть Омска оказалась без отопления из-за аварии.
Интересно, что представители ТГК-11 на заседание не пришли, хотя были приглашены, так что депутаты не смогли задать все интересовавшие их вопросы.
— Жаль, что их нет, это уже второй раз, когда мы хотели услышать их комментарий, — констатировал первый заместитель директора департамента городского хозяйства Михаил Горчаков.
Впрочем, дело было не только в ТГК-11: доклады самого Горчакова и директора «Тепловой» Владимира Дмитриева многих депутатов совершенно не удовлетворили.
— Я думаю, нужно признать работу администрации неудовлетворительной, потому что решений и ответов не вижу, — заявил Юрий Козловский. — Из доклада следует вывод, что было плохо, а будет еще хуже, потому что нет финансирования! Поэтому есть предложение: написать обращение губернатору от имени городского Совета: «У нас все плохо, нужно финансирование, а то опять прославимся на всю страну».
Дмитриев на это ответил, что мнение Козловского «неправильное»: работа ведется, аварийные участки ремонтируются, «программа расписана, программа работает». По-видимому, это никого не убедило: у депутатов есть понимание, что инфраструктура ЖКХ изношена, ее надо обновлять, но это не делается, и сейчас просто идет залатывание дыр. А у администрации есть не менее четкое понимание того, что денег нет и взять их негде.
— Речь ведь идет о миллиардах, миллиардах! — воскликнул Горчаков. — Это суммы несопоставимые с нашим бюджетом.
Козловский на это ответил, что надо открыто формулировать проблему: без дополнительных затрат вхождение в новый отопительный сезон связано с большими рисками.
В этот момент Горчаков обратился за помощью к главе юридического департамента мэрии Олегу Баланову. Тот счел необходимым напомнить собравшимся о том, что главное — реализм, и что сводить дело к спорам не стоит.
— Акценты мы зафиксировали, продолжаем работать и стараться, чтобы обязанности исполнялись, — объяснил чиновник. — В пределах тех ресурсов, которые у нас имеются, мы выполняем задачи, которые перед нами стоят…
С тем, что ресурсы слишком ограничены, никто не спорил. Глава комитета Андрей Никитин в связи с этим заговорил об экономии.
— Мы понимаем, что ресурс Советского Союза закончился, — признал он. — Наверное, и на федеральном уровне это понимают. Возможно, надо прекращать какие-то парки и дороги строить, потому что тепло — это главное. А то докатимся до уровня Казахстана, где целый город заморозили.
В итоге прозвучали четкие предложения: признать работу администрации неудовлетворительной и на ближайшем пленарном заседании озвучить обращение к губернатору — попросить у него миллиард рублей на решение проблем, связанных с отоплением. Обе инициативы были одобрены большинством.
Пленарное заседание городского Совета пройдет на следующей неделе.