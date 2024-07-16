Укороченные маршруты

Из-за уровня воды. В Омске после ливня троллейбусы №4 и 67 сократили маршруты

После продолжительного дождя омские улицы снова покрылись водой, из-за обилия жидкости троллейбусам № 4 и 67 пришлось сократить свои маршруты.