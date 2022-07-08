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Во время сильного задымления в омских Нефтяниках заметили вертолет

Во время сильного задымления в омских Нефтяниках заметили вертолет

Вчера, 17:40
Фото: Город55
В одном из дворов Советского округа на площадке для сбора мусора случился пожар.

Около 17:00 часов во дворе дома № 2 на бульваре Петухова в Омске случился пожар: загорелась площадка для сбора крупногабаритного мусора. Огонь охватил старые ветки, куски металла и пластика. Как рассказали очевидцы, вблизи площадки играли дети — возможно, они и спровоцировали пожар.

Огонь разгорелся буквально за секунды, и к 17:05 в небо поднялись черные клубы дыма. Местные жители убрали с площадки контейнеры для мусора, чтобы огонь не уничтожил и их. Еще через минуту на место прибыли пожарные, а в небе заметили оранжево-синий вертолет.

«Почувствовали гарь, сначала не поняли, откуда. А через минуту во дворе заметили клубы дыма. Дети там бегали, наверное, подожгли. Потом услышали сирены, приехала пожарная машина. А потом увидели оранжевый вертолет, даже испугались», — делится жительница соседнего дома, окна которой выходят в сторону пожара.

По словам омички, огонь потушили буквально за две минуты. За то время, пока ехали спасатели, успел обгореть только профнастил, которым была обнесена площадка. На деревья, гаражи и припаркованные рядом машины огонь перекинуться не успел. Пролет вертолета, видимо, с инцидентом связан не был, хотя и напугал жителей.

Город55
#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Омск#Пожары#Мусор#Тушение
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