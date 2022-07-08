Во время сильного задымления в омских Нефтяниках заметили вертолет

По словам омички, огонь потушили буквально за две минуты. За то время, пока ехали спасатели, успел обгореть только профнастил, которым была обнесена площадка. На деревья, гаражи и припаркованные рядом машины огонь перекинуться не успел. Пролет вертолета, видимо, с инцидентом связан не был, хотя и напугал жителей.