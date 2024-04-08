Просто и вкусно. Три лучших рецепта тортов в домашних условиях

Posted Вчера, 15:31
Published Вчера, 15:31
Modified Вчера, 15:33
Updated Вчера, 15:33
Многие хозяйки и хозяины, желая порадовать близких чем-нибудь сладким, ищут в интернете необычные рецепты. Однако порой их трудно реализовать дома. Более того, на приготовление некоторых угощений требуется немало времени, так что готовка постепенно приносит все меньше и меньше удовольствия. Чтобы этого не происходило, можно выбирать что-то несложное. Здесь топ-3 легких рецепта, которые стоит отправить себе в избранное.
Сладкоежках без духовки он особенно понравится, ведь торт готовится на сковороде. Получается мягкое и нежное угощение, которое при этом достаточно простое в приготовлении.
Ингредиенты для торта с заварным кремом:
Сначала лучше приготовить крем, поскольку коржи пекутся на раз-два. В ковше или другой глубокой таре нужно смешать молоко с двумя яйцами, ванильным сахаром, 60 граммами муки и обычным сахаром. Греем смесь на медленном огне, пока она не закипит. Далее пропитка должна загустеть, после чего в нее добавляется сливочное масло. Сотейник с кремом нужно убрать с огня.
В это время можно заняться основой сладкого блюда. Для коржей нужно смешать сгущенку с одним яйцом и разрыхлителем. Далее к этой компании необходимо добавить 350 граммов просеянной муки, а также еще 100 граммов, после которых замешивается тесто. Создаем руками колобок и делим его на восемь частей. Каждую нужно раскатать и вырезать ровные круглые коржи. Для этого можно использовать тарелку.
Коржи пекутся на среднем огне без масла. Одну сторону нужно держать минуту, а другую — 30 секунд. Теперь финиш: коржи кладут друг на друга, промазывая каждый приготовленным кремом. В качестве украшения можно использовать грецкие орехи. Лучше, если торт настоится в холодильнике пару часов, так будет вкуснее.
Сочное сладкое дополнение к домашним посиделкам, которым возможно порадовать близких. Для этого рецепта не требуется особых ингредиентов.
Что нужно для сметанного торта
Первым делом сметана смешивается с сахаром и эта масса делится на две части. В одну добавляют соду и просеянную муку с солью. Получившееся формируют в очень мягкое тесто и делят на четыре равные части.
Далее нужно обратиться к духовке и противню, который будет смазан маслом. Колобки превращаются в тонкие прямоугольники или круги толщиной где-то 2-3 миллиметра, кладутся на листы и отправляются в жар. При температуре 190 градусов тесто выпекается до румяности около 10-15 минут.
Остывшие коржи смазывают сметаной, смешанной с сахаром, выкладывают друг на друга. Один измельчают в крошку и посыпают ею торт. Этот десерт также лучше поставить в холодное место для пропитки. Через 4-5 часов можно доставать.
Идеальный десерт на праздничный стол. Домашний торт получается сочным благодаря не только сметане, а еще бананам и киви. Удобство опять в том, что здесь можно обойтись без духовки.
Как готовить фруктовый торт без выпечки
Сначала повар взбивает сметану с сахаром, после чего мелко режет бананы (без кожуры). Далее в миску к уже имеющейся массе добавляют порезанный фрукт и печенье. Если оно крупное, то лучше разломать его на кусочки.
Лучше всего для этого блюда подойдет куполообразная миска. Ее застилают пищевой пленкой, оставляя края за бортом формы. На стенки миски нужно выложить кружочки очищенного и порезанного киви. После зеленое дно накрывается массой из печенья, сметаны и бананов. Собранная конструкция прячется под пищевую пленку и в холодильник на 6-8 часов. Как торт пропитается, необходимо аккуратно перевернуть его на тарелку и снять пленку.