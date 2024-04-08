Просто и вкусно. Три лучших рецепта тортов в домашних условиях

В это время можно заняться основой сладкого блюда. Для коржей нужно смешать сгущенку с одним яйцом и разрыхлителем. Далее к этой компании необходимо добавить 350 граммов просеянной муки, а также еще 100 граммов, после которых замешивается тесто. Создаем руками колобок и делим его на восемь частей. Каждую нужно раскатать и вырезать ровные круглые коржи. Для этого можно использовать тарелку.