Нужны деньги. Известно, сколько свиданий могут позволить омичи на свою зарплату

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Аналитики сервиса 2ГИС рассчитали индекс свидания в преддверии Дня святого Валентина. Как оказалось, больше всего свиданий в месяц могут организовывать жители Тюмени, Москвы и Санкт-Петербурга.
Для подсчета средней стоимости свидания учитывали средний чек в ресторанах на двоих и среднюю стоимость букета из семи красных роз. В Омске одно свидание в целом обойдется в 4,5 тыс рублей. Средний чек в заведениях общепита составляет 2,5 тыс рублей, а средняя цена букета — 1,9 тыс рублей.
Дороже всего свидание будет у жителей столицы, где потребуется не меньше 6,6 тыс рублей на одну прогулку с рестораном и розами. В тройку городов с самыми дорогими свиданиями также вошли Владивосток и Красноярск, где на романтический вечер тратят в среднем 5,8 тыс и 5,5 тыс рублей. Экономнее всего оказались жители Ульяновска, где на свидание тратят примерно 3,9 тыс рублей.
Кстати, с омскими зарплатами в месяц можно позволить себе сходить на 12 свиданий. Больше всего романтических встреч могут организовать в месяц жители Тюмени — 20 свиданий. На втором месте в этом рейтинге оказалась Москва (19), а на третьем — Санкт-Петербург (17). Аналитики учитывали данные о заработке жителей страны за ноябрь 2023 года, отметили они.