Нужны деньги. Известно, сколько свиданий могут позволить омичи на свою зарплату

Дороже всего свидание будет у жителей столицы, где потребуется не меньше 6,6 тыс рублей на одну прогулку с рестораном и розами. В тройку городов с самыми дорогими свиданиями также вошли Владивосток и Красноярск, где на романтический вечер тратят в среднем 5,8 тыс и 5,5 тыс рублей. Экономнее всего оказались жители Ульяновска, где на свидание тратят примерно 3,9 тыс рублей.