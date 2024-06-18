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Стационар

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Июнь
Наблюдают в стационаре. В Омске из окна многоэтажки выпала трехлетняя девочка
18 июня, 04:32
Январь
Строители отстали по срокам с возведением детской инфекционки в Омске
8 января, 11:34
Август 2023
Архитектурная доминанта. Омичам показали, как будет выглядеть больница на Левобережье
1 августа 2023, 08:15
Июль 2023
В Омске началось строительство детского инфекционного стационара
На улице Перелета, 9 стартовали работы по строительству больничного комплекса для детей от 0 до 18 лет.
31 июля 2023, 14:15
«ПЦР-тест меня сдал». Как омичка поборола ковид, когда про ковид все забыли
3 июля 2023, 05:50

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