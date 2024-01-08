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Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

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Строители отстали по срокам с возведением детской инфекционки в Омске

8 января 2024, 11:34
Фото: 1MI
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Объектом занимается военно-строительная компания. Больницу должны сдать к 2027 году.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал, что возведение детской инфекционной больницы на Левобережье идет с отставанием. Сегодня, 8 января, глава региона побывал на стройплощадке.

«Есть отставание, которое нужно наверстывать. В ближайшее время заеду снова, проверим динамику», — написал Хоценко в своем телеграм-канале.

Детскую инфекционку начали строить в конце июня. Общая площадь стационара составит 33 тысячи квадратных метра. Возведением занимается военно-строительная компания. Объект планируют сдать к 2027 году. Стационар будет состоять из 5 этажей, один из которых подземный. В больнице оборудуют отделение реанимации и интенсивной терапии, отделения для детей с различными видами инфекций, лабораториями, кафедрой детских инфекционных болезней.

Ранее Город55 показывал, как будет выглядеть новая больница:

Архитектурная доминанта. Омичам показали, как будет выглядеть больница на Левобережье
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#Общество#Омск#Больница#Строители#Стройплощадка#Детская больница#Евгений Игишев#Виталий Хоценко#Стационар#Губернатор Омской области
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