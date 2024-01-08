Строители отстали по срокам с возведением детской инфекционки в Омске

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал, что возведение детской инфекционной больницы на Левобережье идет с отставанием. Сегодня, 8 января, глава региона побывал на стройплощадке.
«Есть отставание, которое нужно наверстывать. В ближайшее время заеду снова, проверим динамику», — написал Хоценко в своем телеграм-канале.
Детскую инфекционку начали строить в конце июня. Общая площадь стационара составит 33 тысячи квадратных метра. Возведением занимается военно-строительная компания. Объект планируют сдать к 2027 году. Стационар будет состоять из 5 этажей, один из которых подземный. В больнице оборудуют отделение реанимации и интенсивной терапии, отделения для детей с различными видами инфекций, лабораториями, кафедрой детских инфекционных болезней.
Ранее Город55 показывал, как будет выглядеть новая больница: