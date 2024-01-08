Строители отстали по срокам с возведением детской инфекционки в Омске

Детскую инфекционку начали строить в конце июня. Общая площадь стационара составит 33 тысячи квадратных метра. Возведением занимается военно-строительная компания. Объект планируют сдать к 2027 году. Стационар будет состоять из 5 этажей, один из которых подземный. В больнице оборудуют отделение реанимации и интенсивной терапии, отделения для детей с различными видами инфекций, лабораториями, кафедрой детских инфекционных болезней.