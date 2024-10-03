В омском союзе архитекторов представили нового председателя

Posted 3 октября, 05:28
Published 3 октября, 05:28
Modified 3 октября, 05:48
Updated 3 октября, 05:48
Накануне состоялось заседание Омского отделения Союза архитекторов. Как следует из протокола заседания, новым председателем омского отделения союза Архитекторов России стал Андрей Седачев. До него этот пост занимал Сакен Хусаинов.
59-летний Андрей Седачев известен в Омске по таким проектам, как отель 50/60 на Щербанева, обновленный шар «Держава», малоэтажные дома на Заозерная, набережная реки Омь.
«Коллеги, сегодня прошло отчетно-перевыборное собрание ООСА. Новым Председателем Союза Архитекторов Омского областного отделения избран Седачев Андрей Олегович. Приветствуем,. Успехов и удачи в совместной работе», — рассказали в телеграм-канале союза архитекторов.
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