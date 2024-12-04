gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Солнечное затмение

Выбрать дату
2024
Чудеса в звездном небе: какие космические события ждут омичей в декабре 2024 года
4 декабря, 03:00
Солнце исчезнет. Жители Земли увидят полное солнечное затмение вечером 8 апреля
Только часть мира насладится этим небесным событием, Луна скроет Солнце практически на пять минут.
8 апреля, 11:50
2022
Тучи помешали омичам насладиться редким и красивым явлением
25 октября 2022, 11:43
Пасмурная погода помешает омичам увидеть солнечное затмение
Синоптики прогнозируют пасмурную погоду на тот временной промежуток, когда ожидается затмение.
25 октября 2022, 02:37

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика