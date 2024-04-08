Солнце исчезнет. Жители Земли увидят полное солнечное затмение вечером 8 апреля

Правда, увидеть это уникальное явление можно будет не всем. Почти пятиминутное солнечное затмение 8 апреля будет хорошо видно жителям Мексики и Северной Америки. Наблюдать, как скрывается земное светило, смогут также проживающие на островах Атлантического и Тихого океанов. Они увидят это в 23:52 и 18:42 по московскому времени.