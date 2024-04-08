Солнце исчезнет. Жители Земли увидят полное солнечное затмение вечером 8 апреля

Posted Вчера, 11:50
Published Вчера, 11:50
Modified Вчера, 11:52
Updated Вчера, 11:52
Над Землей в ближайшее время появится редчайшее астрономическое явление. Планету ждет полное солнечное затмение. Следящие за небом эксперты говорят, что оно предстанет взору землян уже сегодня, 8 апреля.
Работники Московского планетария сообщают в официальном телеграм-канале, что затмение должно случиться в 21:17 по московскому времени. В это время будет пик, наибольшая фаза затмения. Луна полностью перекроет Солнце на 4 минуты и 28 секунд, прогнозируют астрономы.
Правда, увидеть это уникальное явление можно будет не всем. Почти пятиминутное солнечное затмение 8 апреля будет хорошо видно жителям Мексики и Северной Америки. Наблюдать, как скрывается земное светило, смогут также проживающие на островах Атлантического и Тихого океанов. Они увидят это в 23:52 и 18:42 по московскому времени.
Собственно, в широтах России астрономического чуда не будет видно, это затмение называют американским, ведь оно раскроется во всех фазах жителям США. Причем ожидается, что удивительная картина окажется доступной в Америке повсеместно, во всех штатах.
Но, разумеется, больше всего повезет мексиканцам. Кстати, космос уже радовал не так давно американцев. В октябре прошлого года жители Северной и Южной Америки смотрели на небо и видели еще одно редчайшее затмение, которое появится только после 2046 года. Оно было кольцеобразного типа, астрономы называют это явление «огненным кольцом».
Необычная картина возникает из-за того, что Луна находится очень далеко от Земли в этот момент, практически выходя за пределы «отношений» планеты и спутника. По этой причине Луна закрыть Солнце не может до конца, из-за чего появляется своеобразная тень и подобие круглой огненной рамки.