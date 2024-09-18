Шанхайская организация сотрудничества

МИД уже поддержал. В Омске откроют Центр народной дипломатии ШОС

С 17 по 19 сентября Омск станет площадкой для Форума глав регионов стран ШОС: документы, необходимые для запуска Центра дипломатии, будут подписаны именно на нем.