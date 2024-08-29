МИД уже поддержал. В Омске откроют Центр народной дипломатии ШОС

Как отмечается, программа будущего мероприятия направлена на усиление взаимодействий членов организации и создание совместных решений. Для этих целей в течение двух дней Форума будут проведен бизнес-форум, пленарные заседания и панельные сессии. Кроме того, в ходе мероприятия планируется подписание двухсторонних соглашений, ориентированных на укрепление взаимного сотрудничества между субъектами стран ШОС.