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Posted Сегодня, 13:59

Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

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МИД уже поддержал. В Омске откроют Центр народной дипломатии ШОС

29 августа 2024, 13:59
Фото: Пресс-служба правительства Омской области
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Губернатор Хоценко анонсировал открытие Центра народной дипломатии ШОС в Омске

С 17 по 19 сентября Омск станет площадкой для Форума глав регионов стран ШОС: документы, необходимые для запуска Центра дипломатии, будут подписаны именно на нем.

Как рассказали в пресс-центре областного правительства, на совместной пресс-конференции Виталий Хоценко и замминистра экономразвития РФ Дмитрий Вольвач обсудили планы на грядущий форум.

Как отмечается, программа будущего мероприятия направлена на усиление взаимодействий членов организации и создание совместных решений. Для этих целей в течение двух дней Форума будут проведен бизнес-форум, пленарные заседания и панельные сессии. Кроме того, в ходе мероприятия планируется подписание двухсторонних соглашений, ориентированных на укрепление взаимного сотрудничества между субъектами стран ШОС.

Также в ходе мероприятия будет анонсировано и открытие Центра народной дипломатии ШОС — необходимые бумаги планируют подписать на Форуме в числе прочих, а инициатива создания подобных центров уже снискала поддержу МИД РФ.

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#Илья Скобин#Омск#ШОС#Сотрудничество#Новости#Виталий Хоценко#Шанхайская организация сотрудничества
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