МИД уже поддержал. В Омске откроют Центр народной дипломатии ШОС

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Как рассказали в пресс-центре областного правительства, на совместной пресс-конференции Виталий Хоценко и замминистра экономразвития РФ Дмитрий Вольвач обсудили планы на грядущий форум.
Как отмечается, программа будущего мероприятия направлена на усиление взаимодействий членов организации и создание совместных решений. Для этих целей в течение двух дней Форума будут проведен бизнес-форум, пленарные заседания и панельные сессии. Кроме того, в ходе мероприятия планируется подписание двухсторонних соглашений, ориентированных на укрепление взаимного сотрудничества между субъектами стран ШОС.
Также в ходе мероприятия будет анонсировано и открытие Центра народной дипломатии ШОС — необходимые бумаги планируют подписать на Форуме в числе прочих, а инициатива создания подобных центров уже снискала поддержу МИД РФ.