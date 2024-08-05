Виталий Хоценко возглавил оргкомитет по проведению в Омске IV Форума ШОС

Напомним, что ШОС была создана в июне 2001 года лидерами шести стран: Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. С тех пор организация расширилась и сейчас включает в себя десять государств: Россию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан и Беларусь.