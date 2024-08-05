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Виталий Хоценко

Виталий Хоценко возглавил оргкомитет по проведению в Омске IV Форума ШОС

5 августа 2024, 07:11
Фото: Сергей Мельников / Правительство Омской области
Виталий Хоценко
Форум пройдет с 17 по 19 сентября 2024 года.

В пятницу, 2 августа, губернатор Омской области подписал распоряжение об утверждении состава организационного комитета по подготовке и проведению IV Форума глав регионов государств — членов ШОС.

Ранее Виталий Хоценко выступил с инициативой проведения значимого международного мероприятия в Омске. Отметим, что развитие сотрудничества с регионами стран-членов ШОС играет важную роль для нашего региона. Более половины внешнеторгового оборота приходится на долю этих стран, и объемы взаимной торговли с ними продолжают расти.

Так, в Омской области более 60% предприятий с иностранным участием принадлежат странам ШОС. Филиалы, представительства и дилерские центры омских компаний, которые занимаются продажей сельскохозяйственной техники и оборудования, работают в Казахстане и Узбекистане.

Помимо этого, в Бухаре реализуется пилотный проект по техническому переоснащению энергоцентра. В этом проекте участвуют средства Всемирного банка и государственное финансирование от правительства Узбекистана.

Также сотрудничество укрепляется в сфере культуры и образования. В Омской области был создан проектный офис для международного молодежного сотрудничества между Россией и странами Центральной Азии. Его задача — поддерживать взаимодействие между молодежными организациями России и партнерами из стран Центральной Азии.

В Омске в рамках деятельности этого проектного офиса проводится Форум молодых лидеров под названием «Россия — Центрально-Азиатский регион». На форум приезжают представители Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и регионов России.

В этот раз на Форуме глав регионов стран-участниц ШОС планируется обсудить вопросы развития сотрудничества в области логистики, агропромышленного комплекса, промышленной кооперации, образования и науки, в том числе с привлечением молодежи. Также будет организована биржа контактов для представителей бизнес-сообщества.

Напомним, что ШОС была создана в июне 2001 года лидерами шести стран: Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. С тех пор организация расширилась и сейчас включает в себя десять государств: Россию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан и Беларусь.

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