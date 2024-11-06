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Сезон охоты: на севере Омской области волки загрызли телят
6 ноября, 12:33
Бесплатный отдых. Детей из затопленного Усть-Ишима отправят в летние лагеря
18 мая, 03:56
2023
За высокой зарплатой. Почти 40% омичей готовы уехать на заработки на Крайний Север
Подтолкнуть омичей к переезду может высокая зарплата, карьерный рост и смена обстановки.
13 февраля 2023, 05:41

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