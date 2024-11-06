Сезон охоты: на севере Омской области волки загрызли телят

Место, где произошёл инцидент, оказалось заповедником «Бобровская дача». Несмотря на серьезность происшествия, нужно не паниковать и не делать выводов об активности волков. В это время года для тайги характерны подобные случаи. Волки активно готовятся к зиме, накапливая жир, что и способствует их нападениям на более уязвимых животных.