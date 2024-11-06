Сезон охоты: на севере Омской области волки загрызли телят

Posted 6 ноября, 12:33
Published 6 ноября, 12:33
Modified 6 ноября, 12:35
Updated 6 ноября, 12:35
Север Омской области вновь стал свидетельством нападения волков, как сообщает телеграм-канал «Тара ТВ». Дикие животные стали причиной трагедии, уничтожив телят, которые отошли от своего стада и не нашли защиты.
Место, где произошёл инцидент, оказалось заповедником «Бобровская дача». Несмотря на серьезность происшествия, нужно не паниковать и не делать выводов об активности волков. В это время года для тайги характерны подобные случаи. Волки активно готовятся к зиме, накапливая жир, что и способствует их нападениям на более уязвимых животных.
Напомним, что ранее в Омской области жители обратили внимание на группу животных, которые, как предполагалось, были дикими волками. Рядом с ними находились несколько бездомных собак. В министерстве природных ресурсов и экологии пояснили, что эти животные могут оказаться обычными дворнягами.