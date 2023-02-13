За высокой зарплатой. Почти 40% омичей готовы уехать на заработки на Крайний Север

Уровень зарплат, ради которого омичи задумаются о переезде на Север, тоже сильно разнится. 36% рассчитывают на ежемесячную зарплату в 200-300 тысяч рублей, 38% согласятся получать за свой труд от 100 до 200 тысяч рублей. И только 4% рассмотрит предложения с зарплатой менее 100 тысяч.