За высокой зарплатой. Почти 40% омичей готовы уехать на заработки на Крайний Север

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
Modified Сегодня, 05:43
Updated Сегодня, 05:43
Сервис по поиску работу «Зарплата.ру» выяснил, сколько омичей согласны переехать ради работы в регионы Крайнего Севера. Оказалось, что у 22% подобный опыт уже был, еще 38% опрошенных рассмотрят переезд, если им предоставят такую возможность.
К переезду навсегда в северные регионы готовы только 6% омичей, 28% — согласны провести не более 2 лет на Севере, 25% — рассматривают только краткосрочные предложения по работе.
Ожидаемо, сменить место жительства большинство согласно из-за высокой зарплаты (95%), карьерного роста (35%), смены обстановки (28%) и нового опыта в управлении (19%). Останавливают от переезда такие причины, как проблемы с жильем (71%), суровый климат (46%) и условия релокации, которые предлагает работодатель (44%).
Уровень зарплат, ради которого омичи задумаются о переезде на Север, тоже сильно разнится. 36% рассчитывают на ежемесячную зарплату в 200-300 тысяч рублей, 38% согласятся получать за свой труд от 100 до 200 тысяч рублей. И только 4% рассмотрит предложения с зарплатой менее 100 тысяч.
Наиболее перспективные вакансии, по мнению респондентов, есть в промышленности, финансовой сфере, IT, медицине, строительстве и транспортной сфере.