Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:41

Published Сегодня, 05:41

Modified Сегодня, 05:43

Updated Сегодня, 05:43

За высокой зарплатой. Почти 40% омичей готовы уехать на заработки на Крайний Север

13 февраля 2023, 05:41
Фото: 1MI
Иллюстрация

38% омичей согласятся отправиться ради работы в северные регионы

Подтолкнуть омичей к переезду может высокая зарплата, карьерный рост и смена обстановки.

Сервис по поиску работу «Зарплата.ру» выяснил, сколько омичей согласны переехать ради работы в регионы Крайнего Севера. Оказалось, что у 22% подобный опыт уже был, еще 38% опрошенных рассмотрят переезд, если им предоставят такую возможность.

К переезду навсегда в северные регионы готовы только 6% омичей, 28% — согласны провести не более 2 лет на Севере, 25% — рассматривают только краткосрочные предложения по работе.

Ожидаемо, сменить место жительства большинство согласно из-за высокой зарплаты (95%), карьерного роста (35%), смены обстановки (28%) и нового опыта в управлении (19%). Останавливают от переезда такие причины, как проблемы с жильем (71%), суровый климат (46%) и условия релокации, которые предлагает работодатель (44%).

Уровень зарплат, ради которого омичи задумаются о переезде на Север, тоже сильно разнится. 36% рассчитывают на ежемесячную зарплату в 200-300 тысяч рублей, 38% согласятся получать за свой труд от 100 до 200 тысяч рублей. И только 4% рассмотрит предложения с зарплатой менее 100 тысяч.

Наиболее перспективные вакансии, по мнению респондентов, есть в промышленности, финансовой сфере, IT, медицине, строительстве и транспортной сфере.

Новая жизнь с нового года. Больше 40 тысяч омичей решили сменить работу с начала года
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Переезд#Зарплата#Вакансии#Поиск работы#Север#Общество#Город#Новости#Омск
Подпишитесь
«Спичеры» и «монтажники»: как работали омичи, арестованные за взрыв в Новосибирске
Сегодня, 09:06
В Омске квадратный метр жилья за год подорожал в среднем на 20 тысяч
Сегодня, 08:15
В Омске контракт на обслуживание маршрута № 42 отдали прежнему перевозчику
Сегодня, 07:04
Светлану Студеникину сделают, наконец, третьим вице-спикером Омского горсовета
Сегодня, 05:45
Омская область заняла 62 строчку в рейтинге качества жизни
Сегодня, 02:22
Бургеры раздора. Как омичка и курьер доставку еды не поделили
Сегодня, 07:54