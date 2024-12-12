Новые «мусорные» тарифы: что ждет омичей в 2025 году

С 1 января 2025 года в силу могут вступить новые единые тарифы на услуги регоператора по обращению с ТКО для потребителей компании «Магнит». Это решение принято в соответствии с федеральным законодательством и нормативными актами, регулирующими ценообразование в сфере обращения с отходами.