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Posted 12 декабря, 06:41

Published 12 декабря, 06:41

Modified 12 декабря, 06:45

Updated 12 декабря, 06:45

В Омске планируют изменить тарифы на вывоз мусора в 2025 году

Новые «мусорные» тарифы: что ждет омичей в 2025 году

12 декабря 2024, 06:41
Фото: 1MI.

В Омске планируют изменить тарифы на вывоз мусора в 2025 году

Цены на услуги по обращению с ТКО будут пересматриваться каждые полгода.

С 1 января 2025 года в силу могут вступить новые единые тарифы на услуги регоператора по обращению с ТКО для потребителей компании «Магнит». Это решение принято в соответствии с федеральным законодательством и нормативными актами, регулирующими ценообразование в сфере обращения с отходами.

Приказ отменяет предыдущие тарифы, установленные в октябре 2023 года. Новый расчет тарифов соответствует действующим методическим рекомендациям и положениям региональной энергетической комиссии Омской области.

Документ был разработан с учетом требований федерального закона «Об отходах производства и потребления» и других нормативных актов, регулирующих деятельность в этой области.

Тарифы для населения и прочих потребителей будут изменяться в зависимости от периода

  • 1 января — 30 июня 2025 года: 10 569,06 руб./тонна, 1 060,68 руб./куб. м.
  • 1 июля — 31 декабря 2025 года: 12 048,73 руб./тонна, 1 209,18 руб./куб. м.
  • 1 января — 30 июня 2026 года: 11 206,98 руб./тонна, 1 209,18 руб./куб. м.
  • 1 июля — 31 декабря 2026 года: 11 206,98 руб./тонна, 1 352,50 руб./куб. м.
  • 1 января — 30 июня 2027 года: 11 206,98 руб./тонна, 1 314,35 руб./куб. м.
  • 1 июля — 31 декабря 2027 года: 11 793,44 руб./тонна, 1 314,35 руб./куб. м.
  • 1 января — 30 июня 2028 года: 11 793,44 руб./тонна, 1 314,35 руб./куб. м.
  • 1 июля — 31 декабря 2028 года: 12 209,21 руб./тонна, 1 428,89 руб./куб. м.
Предельные единые тарифы на услугу регоператора «Магнит»Предельные единые тарифы на услугу регоператора «Магнит»
Предельные единые тарифы на услугу регоператора «Магнит». Фото: РЭК Омской области

Отметим, что проект приказа сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. Утвердить тариф планируют в конце декабря. Если это произойдет, с 1 января по 30 июня 2025 года тарифная сумма снизится на 12 рублей. Однако, как планируется, с 1 июля по 31 декабря цифра резко вырастет примерно на 150 рублей.

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#Диана Рязанцева#Омск#Омская область#Тарифы#Магнит#Законодательство#Отходы#Население#Региональный оператор#Потребители#Ценообразование
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