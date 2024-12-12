Новые «мусорные» тарифы: что ждет омичей в 2025 году

Posted 12 декабря, 06:41
Published 12 декабря, 06:41
Modified 12 декабря, 06:45
Updated 12 декабря, 06:45
С 1 января 2025 года в силу могут вступить новые единые тарифы на услуги регоператора по обращению с ТКО для потребителей компании «Магнит». Это решение принято в соответствии с федеральным законодательством и нормативными актами, регулирующими ценообразование в сфере обращения с отходами.
Приказ отменяет предыдущие тарифы, установленные в октябре 2023 года. Новый расчет тарифов соответствует действующим методическим рекомендациям и положениям региональной энергетической комиссии Омской области.
Документ был разработан с учетом требований федерального закона «Об отходах производства и потребления» и других нормативных актов, регулирующих деятельность в этой области.
Тарифы для населения и прочих потребителей будут изменяться в зависимости от периода
Отметим, что проект приказа сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. Утвердить тариф планируют в конце декабря. Если это произойдет, с 1 января по 30 июня 2025 года тарифная сумма снизится на 12 рублей. Однако, как планируется, с 1 июля по 31 декабря цифра резко вырастет примерно на 150 рублей.