Не без нюансов. Регоператор сообщил сроки вывоза мусора после субботников в Омске

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
В беседе с корреспондентом РИА «Омск-информ», представитель пресс-службы регионального оператора «Магнит» рассказал, что минувший общегородской субботник стал причиной быстрого заполнения контейнерных площадок — перевозчикам компании приходится работать в усиленном режиме, совершая большее количество рейсов, поскольку мусоровозы переполняются уже после нескольких остановок на маршруте.
Однако не все зависит только от «Магнита» — организация сотрудничает с управляющими компаниями для соблюдения всех требований к вывозу мусора. Например, мешки с мусором должны размещаться возле контейнерной площадки, а не на придомовой территории — именно УК ответственны за правильное складирование отходов.
Более того — некоторые виды мусора вывозятся исключительно управляющими компаниями, такие как строительные отходы или ветки, поросль и уже распиленные остатки деревьев. Но, как заверил представитель пресс-службы регоператора, все твердые коммунальные отходы будут вывезены в течение недели.
Кроме УК и регионального оператора, вывозом мусора занимаются и сотрудники УДХБ — в их зоне ответственности находятся общегородские территории.