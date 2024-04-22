Не без нюансов. Регоператор сообщил сроки вывоза мусора после субботников в Омске

Однако не все зависит только от «Магнита» — организация сотрудничает с управляющими компаниями для соблюдения всех требований к вывозу мусора. Например, мешки с мусором должны размещаться возле контейнерной площадки, а не на придомовой территории — именно УК ответственны за правильное складирование отходов.