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Published Сегодня, 09:38

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Updated Сегодня, 09:40

иллюстрация

Не без нюансов. Регоператор сообщил сроки вывоза мусора после субботников в Омске

22 апреля 2024, 09:38
Фото: 1MI
иллюстрация

Омский регоператор рассказал о сроках вывоза мусора после субботников

Нагрузка на регоператора и управляющие компании возросла — быстро вывезти все не получится.

В беседе с корреспондентом РИА «Омск-информ», представитель пресс-службы регионального оператора «Магнит» рассказал, что минувший общегородской субботник стал причиной быстрого заполнения контейнерных площадок — перевозчикам компании приходится работать в усиленном режиме, совершая большее количество рейсов, поскольку мусоровозы переполняются уже после нескольких остановок на маршруте.

Однако не все зависит только от «Магнита» — организация сотрудничает с управляющими компаниями для соблюдения всех требований к вывозу мусора. Например, мешки с мусором должны размещаться возле контейнерной площадки, а не на придомовой территории — именно УК ответственны за правильное складирование отходов.

Более того — некоторые виды мусора вывозятся исключительно управляющими компаниями, такие как строительные отходы или ветки, поросль и уже распиленные остатки деревьев. Но, как заверил представитель пресс-службы регоператора, все твердые коммунальные отходы будут вывезены в течение недели.

Кроме УК и регионального оператора, вывозом мусора занимаются и сотрудники УДХБ — в их зоне ответственности находятся общегородские территории.

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#Илья Скобин#Управляющие компании#УК#Омск#Вывоз мусора#Субботник#Магнит#Новости#Регоператор#Региональный оператор
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